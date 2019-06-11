Запуск энергорынка: Гройсман дал громкое обещание

Кабинет министров принял необходимые решения для запуска с 1 июля рынка электроэнергии.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во вторник, 11 июня, в эфире программы "Свобода слова".

"С 1 июля должны запустить рынок электроэнергии. Наша задача, чтобы от его внедрения не пострадали люди и бизнес" – сказал он.

По его словам, Кабмин принял все решения, чтобы предотвратить подорожание энергии.

Владимир Гройсман скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона №10376, которым предлагается отложить до 1 июля 2020 года введение нового рынка электроэнергии.

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