Замешанный в коррупции Гладковский вновь возглавил корпорацию "Богдан"

Олег Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта 2019 года, вновь возглавил корпорацию "Богдан".

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля. Отметим, что Гладковский был президентом компании с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу.

"Гладковский после почти пяти лет на госслужбе вновь вернулся к руководству корпорацией, основателем и конечным бенефициаром которой он является, и будет курировать работу импортерских и дилерских предприятий, и отвечать за стратегию автомобильных заводов в Луцке и Черкассах", - заявил Красуля.

Олег Гладковский LIGA.net

Напомним, что журналисты программы "Наші гроші" обвинили Олега Гладковского и его сына Игоря в организации коррупционной схемы, в которой высокопоставленные фигуранты дела получали откаты с покупки деталей, за которых Украина переплачивала в 3-4 раза.

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертый президент Украины Петр Порошенко 4 марта текущего года указами уволил Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.

Позже стало известно, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский подаст в суд на представителей СМИ из-за обвинений в отношении него и его отца в контрабанде деталей военной техники из России.

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