Закрыл за полдня: стало известно о роли Рябошапки в деле Байдена

Народный депутат Андрей Деркач назвал неправдивыми слова Генерального проркурора Украины Руслана Рябошапки о том, что уголовного дела по газодобывающей фирме Burisma не существует. В скандале с деятельностью компании замешаны экс-вице-президент США Джо Байден и его сын Роберт Хантер Байден.

"Нет дела Burisma. Оно существует в мозгу того, кто его придумал. Просто, может быть, какое-то производство, в котором фигурирует слово Burisma. Может, таких производств – несколько. После аудита посчитаем, в скольких делах есть такое слово, в каком контексте употребляется. Тогда, может, что-то подробнее прокомментирую", – отмечал генпрокурор.

"Это неправда. Оно существует в документах, на которых стоит подпись самого Рябошапки уже в статусе генпрокурора", – сообщил Деркач на своем YouTube-канале.

Депутат заявил, что все факты о международной коррупции он обнародовал еще 9 октября и в тот же день передал в Генпрокуратуру.

"Знаете, что официально ответила Генпрокуратура? Что все эти факты уже давно детально проверялись Госбюро расследований в рамках уголовного производства №2952. Но к чему же пришли расследователи? "Не увидели состава преступления". И поэтому дело закрыли", – сообщил Деркач.

По его словам, Рябошапка закрыл уголовное производство в первый же день своей работы.

"30 августа президент подписывает указ о назначении Рябошапки на пост генпрокрурора. В субботу и воскресенье Рябошапка празднует, а 2 сентября, в понедельник в свой первый рабочий день он выходит и первым делом закрывает скандальное производство", – подчеркнул Деркач.

"Сегодня наша задача – остановить международную коррупцию и вернуть средства в бюджет. А что выбрал Рябошапка, когда за полдня закрыл уголовное производство, при этом подтвердив достоверность всей обнародованной мною информации? Господин Рябошапка, не знаете, как поступить? Поступайте по закону", – резюмировал депутат.

Рябошапка закрыл уголовное производство по Burisma в первый же день своей работы

Как сообщал OBOZREVATEL:

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что компанией Burisma владел министр охраны природы Януковича Николай Злочевский. Он отвечал за выдачу разрешений на добычу нефти и газа. После событий 2014 года Генпрокуратура начала расследовать возможные уголовные нарушения Злочевского, в том числе компании Burisma.

В августе 2017 года прокурор Дмитрий Сус заявлял, что сразу после наложения ГПУ ареста на Burisma, подконтрольную Злочевскому, генпрокурору Луценко позвонили "сверху" с требованием прекратить ведение этого дела.

В 2016 году бывший вице-президент США Джо Байден шантажировал власть Украины отказом в предоставлении $1 млрд кредитов. Его главным условием для предоставления стране помощи было увольнение тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием скандальной фирмы Burisma, совладельцем которой был сын Байдена – Хантер.

3 апреля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

Позже Байден рассказал, как благодаря его настойчивости в Украине за 6 часов уволили генпрокурора.

В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.

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