Главная Новости
7 апреля • обновлено в 12:28
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Законопроект о ПриватБанке собрал рекорд: более 16 тысяч правок

1.1т
Читать материал на украинском

К законопроекту о ПриватБанке №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности депутаты внесли 16 335 правок, причем большинство предложений поступило от фракции "Слуга народа" – более 13 тысяч поправок.

Об этом сообщил во вторник, 7 апреля, нардеп, первый заместитель председателя налогового комитета ВР Ярослав Железняк, предоставив соответствующие данные.

Законопроект о ПриватБанке собрал рекорд: более 16 тысяч правок

"Финальная цифра и абсолютный рекорд украинского парламента получает закон о банках и 16000+ поправок к нему", - подчеркнул Железняк.

Так, согласно полученной информации, абсолютный рекордсмен - нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков. Он подал 6033 правок. Далее идет Виктор Бондарь из группы "За майбутнє" (1911 поправок), за ним снова представители президентской партии: Олег Дунда (1656), Дмитрий Черный (1781), Сергей Демченко (1463), Александр Дубинский (1199), Ольга Василевская-Смаглюк (1689). Другие депутаты внесли значительно меньшее количество правок.

"Там не все сведено, но тренд уже понятен, будет примерно 16335 правки", - уточнил Железняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада на внеочередном собрании 30 марта в первом чтении приняла законопроект, регулирующий работу банковской деятельности и от которого, в том числе, зависит получение финансовой помощи от МВФ.

Глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина практически полностью выполнила свои обязательства перед МВФ по новой программе.

В МВФ заявили, что в случае принятия в Украине законов о банках и о земельной реформе страна получит даже больший кредит, чем предполагалось.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Банковская система" на OBOZREVATEL.

Тема
Банковская система
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
11
11
Смешно
0
Интересно
4
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Слуги коломойського.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

  • В мире заболели более 1,3 миллиона человек, погибли – более 70 тысяч.

  • В Минздраве рассказали, когда может закончиться карантин в Украине.

  • Медики назвали предвестник скорой смерти при коронавирусе.

  • Швеция отказалась от карантина: школы и детские садики открыты, а местные жители ходят в рестораны.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги