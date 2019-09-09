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9 сентября • обновлено в 10:55
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Фесенко: законопроект 1210 – возвращение диктатуры налоговиков по отношению к бизнесу

1.2т Читать материал на украинском

Законопроект 1210, который предусматривает изменения в существующее налоговое законодательство – пример того, когда ради скорости теряется качество закона, и одновременно с этим также продвигаются лоббистские интересы.

Об этом директор института прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко написал в своем Фейсбук.

"Если этот законопроект будет принят, может вернуться диктат налоговой по отношению к бизнесу. Вместо партнерских отношений между государством и бизнесом, вновь будет прессования налоговой предпринимателей", – уверен политолог.

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По словам Фесенко, еще одной проблемой данного законопроекта является предусматривание ним повышения рентных платежей. При этом изначально с данной инициативой выступил бизнесмен Игорь Коломойский.

"Еще одна проблема – повышение рентных платежей, которое негативно повлияет на конкурентоспособность украинских горнодобывающих предприятий. Кстати, эту идею в интервью "Цензор" инициировал Коломойский, а сейчас ее пытаются воплотить в жизнь представители партии "Слуга народа". История с этим законопроектом еще одна иллюстрация нынешнего законодательного процесса, когда ради скорости рассмотрения приносится в жертву качество законопроекта, или продвигаются лоббистские интересы", – подчеркнул Фесенко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предложили ввести добровольный налог для представителей IT-индустрии. Деньги с него должны идти на поддержку их начинающих коллег.

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Тема
Налоги в Украине
Персоны
Владимир Фесенко Игорь Коломойский
Место
Украина
Теги
налоги Партия Слуга народа
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