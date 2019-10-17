Украинцам начнут платить за жалобы на коррупционеров: что решила "Слуга народа"

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" в четверг, 17 октября, поддержали законопроект президента Владимира Зеленского о "гонорарах" за разоблачения взяточников.

В частности, за документ №1010 во втором чтении и в целом проголосовали 252 народных депутата, свидетельствует официальный сайт Верховной Рады (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).

"Почему этот законопроект критически важный для нас? Мы понимаем, что коррупция стала чрезвычайно большой проблемой для всего общества. И преодолеть ее не в состоянии правоохранительные органы самостоятельно", – сообщила заместитель председателя комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко во время презентации законопроекта в парламенте.

"Поэтому мы вводим дополнительную юридическую защиту, дополнительные гарантии для обличителей, чтобы они могли стать активными участниками преодоления крупнейших коррупционных схем в Украине", – добавила она.

"Это выведет борьбу с коррупцией на новый уровень. Коррупционеры привыкли, что стоит остерегаться правоохранительных органов, но теперь фактически агентом прикрытия может стать практически каждый гражданин. Зная это коррупционеры не будут чувствовать себя так свободно", – резюмировала народный депутат от фракции "Слуга народа".

Изменения в закон "О предотвращении коррупции" предусматривают:

обличителей коррупционеров будут поощрять премиями;

на любого чиновника, который распоряжается бюджетными средствами, можно будет пожаловаться, а правоохранители обязаны проверить информацию;

подавших жалобы украинцев будут защищать от увольнения, преследований, а их имена обещают держать в секрете;

обличителей должны информировать о том, как проходит расследование;

закон вступит в действие с 1 января 2020-го.

Что это значит для украинцев?

если вы узнали о крупной коррупции, злоупотреблениях, присвоении и растрате крупных сумм (например, это связано с вашей работой, или ваш родственник владеет такой информацией), вы можете на этом заработать ;

если такая схема действительно будет пользоваться популярностью, то она поможет сэкономить бюджетные деньги за счет того, что коррупционеров станет меньше.

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" поддержали законопроект президента Владимира Зеленского

Как правильно оформить жалобу:

жаловаться нужно в правоохранительные органы. Если пожаловаться в НАБУ, а это не их компетенция, они должны в течение трех дней об этом сообщить и рассказать, куда правильнее заявить о нарушении;

в жалобе обязательно должен быть факт, который можно проверить. Например, если вы знаете, что вашей школе выделили миллионы на замену окон, при этом со всех родителей собрали деньги на новые стеклопакеты – в жалобе можно указать на этот факт;

на проверку есть 10 дней. О ее результатах обязаны сообщить тому, кто пожаловался. Если проверить быстро не получилось, срок могут продлить до 60 дней;

затем должен пройти суд, и уже судья решит, заработал ли обличитель премию. Деньги дадут только в том случае, если ущерб бюджету составил от 5 тыс. прожиточных минимумов (на данный момент это 9,6 млн грн). Максимальная награда – 3 тыс. минимальных зарплат (сейчас это 12,5 млн грн), а минимальная – 10% от пяти тысяч прожиточных минимумов (то есть 960 тыс. грн).

Народные депутаты поддержали законопроект о "гонорарах" за разоблачения взяточников

Народные депутаты поддержали законопроект о "гонорарах" за разоблачения взяточников

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты от фракции "Слуга народа" в четверг, 12 сентября, поддержали законопроект №1069-2, который предусматривает ликвидацию Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг.

В частности, за инициированный депутатами Данилом Гетманцем и Александром Дубинским (фракция "Слуга народа") документ в целом проголосовали 296 парламентариев.

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