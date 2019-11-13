"Заканчивайте совок": в Кабмине привели мощные аргументы за открытие рынка земли

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в Украине умерли 1,5 миллиона владельцев паев, так и не дождавшись права на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

"Мораторий на продажу земли – это какая-то невероятная история в стиле Кафки. Сейчас, когда я оказался в правительстве, я увидел это изнутри. Вы даже не представляете цинизм тех, кто выступает против этой реформы. У кого-то есть банальные бизнес-интересы, но у подавляющего большинства это просто инструмент политической борьбы или торговли за должности", – сообщил Дубилет в своем Telegram-канале.

По его словам, экономика и интересы общества таких чиновников не волнуют.

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"Около 7 млн украинцев получили паи на землю. Надо защищать их и не дать им продаться дешево! Вот только 1,5 млн из них уже умерли, сдавая свою землю за копейки. Продавать землю нельзя, но сдавать в аренду на 49 лет можно. Ага. Я поддерживаю земельную реформу. Надо уже заканчивать этот совок", – отметил представитель правительства.

Теневой оборот земли не дает стране развиваться

Аналогичной позиции придерживается и председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"Обсуждать в 21-м веке право продавать свою землю – это некий исторический театр абсурда. Сразу представляешь себе крепостных, феодалов, какого-то Иоанна Безземельного, право на пользование общественными лугами, наказание за охоту на королевских оленей", – пишет он в Facebook.

Председатель ГТС также призвал народных депутатов прекратить "театр абсурда" и позволить украинцам свободно продавать свою землю.

В то же время министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отметил, что теневой оборот земли не дает стране развиваться.

"Его объем сейчас достигает 10 млрд гривен! Землю передают в аренду на 49 лет по договорам эмфитевзиса. Только за последние 2 года под такие условия сдано 460 тыс. га земли! Украинец получает за это копейки, пока его земля истощается и становится со временем ненужной. Потому что она не принадлежит тем, кто на ней работает. Им она безразлична", – пишет он в Facebook.

По его словам, земельная реформа – это комплексные изменения в системе земельных отношений (дерегулирование, антирейдерство, прозрачность, защита прав собственника земли, финансовая поддержка).

Министр также добавил, что реформа оборота земли даст толчок развитию экономики, запустит инвестиции в село и перерабатывающую отрасль и сделает украинцев более счастливыми и богатыми.

"Мы работаем для людей! И реформа оборота земли предоставит конкретную выгоду каждому украинцу. Давайте не бояться менять Украину к лучшему. Это время пришло!" – резюмировал Милованов.

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