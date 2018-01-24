"Заграница нам поможет": Минюст придумал новый способ взыскать с "Газпрома" 170 млрд

Министерство юстиции Украины намерено привлечь иностранных советников для работы в деле по взысканию с "Газпрома" зарубежных активов.

Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Шкляр, передает УНИАН.

"Ведется работа в этом направлении. Сейчас, насколько мне известно, ведется подготовка к тендеру для привлечения иностранных советников, которые собственно и будут заниматься этим вопросом за границей", - сказал он.

Напомним, в 2016 году Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины.

Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

В феврале 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн за счет пени за его неуплату.

Хозяйственный суд Киева 17 марта 2017 года постановил взыскать 172 млрд грн с российской компании на основании вступившего в законную силу судебного решения.

АМКУ просит наложить арест на имущество и средства "Газпрома" и запретить их отчуждение.

Также напомним, 22 декабря 2017 года "Нафтогаз Украины" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.

Как сообщал "Обозреватель", суд полностью отклонил требования россиян по положению "бери или плати" на сумму 56 млрд долларов за 2009-2017 годы.