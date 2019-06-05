"Загоняют в тупик": Медведев выдвинул Украине ультиматум по газу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что продление договоренностей о транзите российского газа через Украину должно быть основано на прагматизме и отказе от судебных споров.

"Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута. Но это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы", – сообщил Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини, передает ТАСС.

"И, конечно, это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон – то есть на фоне отказа от всякого рода бесконечных судебных споров, которые никуда не ведут, а только загоняют ситуацию в тупик, – добавил российский премьер.

Кроме того, по его словам, должно быть определено, каким образом будет управляться газотранспортная система Украины.

Медведев отметил, что транзит российского газа сохранится, если новые власти Украины перейдут к прагматическим соображениям.

"Мы надеемся, что, во всяком случае, у нового руководства Украины здесь прагматичные соображения, соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей, основанных на прагматизме, возобладают над всякого рода политическими спекуляциями. В этом случае, такого рода транзит сохранится", – резюмировал он.

Медведев выдвинул Украине ультиматум по транзиту

Напомним, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и, при отсутствии новых договоров, может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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