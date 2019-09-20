"Заберут у каждого десятого": эксперт объяснила, чем грозит проверка соцвыплат в Украине

В Украине верификация субсидий, которую поддержала Верховная Рада, может занять несколько лет.

В частности, от 5 до 10 процентов субсидиантов являются нарушителями и не нуждаются в льготах от государства, сообщила в комментарии OBOZREVATEL координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ общественной сети "Опора" Татьяна Бойко.

"Часто люди имеют неофициальные доходы, но это нельзя проверить. У них, например, есть депозиты в банке. Часто на сайтах, где сдают квартиры, пишут, что там есть субсидия. Очевидно, эти доходы собственник не укажет", – отметила Бойко.

Новости У Зеленского пообещали дать субсидии еще миллиону украинских семей

По ее словам, верификация была нужна еще в 2015 году, когда ввели субсидии. Сейчас же нужно максимально открывать реестры, чтобы проверить доходы.

Однако на то, чтобы проверить все субсидии может уйти несколько лет.

"Многие люди получают доходы не только с официального места работы. Поэтому я за то, чтобы Управление труда и социальной защиты имело доступ к реестрам недвижимого имущества, земли. Но вопрос еще и в том, чтобы эти реестры были заполнены. За несколько лет значительную часть доходов можно вывести из тени", – добавила Бойко.

Эксперт считает, что вопрос теневых доходов могла бы решить "нулевая декларация", которую заполняли бы все граждане.

"Декларация не должна быть тяжелой для заполнения. Очевидно, что основные источники доходов она могла бы показать", – резюмировала Бойко.

От 5 до 10 процентов субсидиантов являются нарушителями и не нуждаются в льготах от государства

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий. Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!