За неделю больше, чем за год: в Минюсте раскрыли схему "стоп-списков" в Украине

Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, исключив предприятия из т.н. стоп-списков, за неделю (16–20 сентября) собрал больше, чем за 2018 год.

Об этом в интервью LB.ua сообщил министр юстиции Денис Малюська. Сумма исполнительного сбора, как уточнил он, составляет 171 млн гривен, тогда как в 2018 году – 168 млн, за восемь месяцев 2019-го – 131 млн гривен.

"Это был результат того, что очень много исполнительных производств по непонятным причинам не выполнялись. Они были запущены в работу, и в течение недели мы уже имеем показатели, которые выглядят фантастически. За неделю достигнуто результат года!

Только благодаря тому, что мы убрали "стоп-списки", то есть списки предприятий, из которых нельзя было взыскивать задолженность. И конечно, это, так сказать, одноразовый процесс. Это – запуск "старых" производств. Поэтому говорить о такой постоянную тенденцию нельзя", – сказал министр.

Он пояснил, что лично "стоп-списков" не видел, однако о них "ходят слухи на юридическом рынке".

"Остается фактом то, что многие производств не выполнялись. Яркий пример обратной ситуации – результат за неделю превзошел объемы работы за прошлый год", – отметил Малюська. Минюст, как подчеркнул он, не администрирует "стоп-списки".

"По закону сообщающихся сосудов: если коррупционные средства не попадают в одно ведомство, то попадают в другое. Не говорю сразу, что это коррупция, но начали появляться странные судебные решения, которые по сути блокируют выполнение определенных производств. Начали приходить обеспечения иска, которыми эти производства останавливаются. И речь идет о миллиардах [суммы исполнительных производств]", – сказал политик.

Денис Малюська Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, за прошлый год новый министр юстициии Денис Малюська задекларировал зарплату в 1,1 млн гривен.

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