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19 марта • обновлено в 16:21
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Во время карантина в Украине за коммуналку можно не платить? В сети найден громкий фейк

1.6т
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На фоне паники в Украине, вызванного коронавирусом, в сети распространяются множество фейков относительно мер, введенных из-за карантина, большинство из них связана с оплатой за коммунальные услуги.

Некоторые недобросовестные сайты, в погоне за "сенсацией" исказили информацию и распространили манипуляцию о том, что на два месяца в связи с карантином откладывается плата за коммунальные услуги.

Во время карантина в Украине за коммуналку можно не платить? В сети найден громкий фейк

В действительности, же если кто-то не смог оплатить счета по коммуналке вовремя, то не нужно будет платить только пеню до 1 июля. Таким образом до 1 июля приостанавливается начисления именно пени. Но обязанность платить за потребленные услуги вовремя никто не отменял. Соответствующие изменения были внесены Верховной Радой в Закон Украины о "О жилищно-коммунальных услугах" на период карантина.

Во время карантина в Украине за коммуналку можно не платить? В сети найден громкий фейк

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине Верховная Рада 359 голосами приняла решение отменить целый ряд налогов и штрафов с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

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Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
фейки коммунальные услуги карантин
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