"Юридический нонсенс!" Укрлендфарминг сделал громкое заявление по делу Бахматюка

Объявление в розыск Олега Бахматюка по делу рефинансирования VAB-банка является юридическим нонсенсом, ведь НАБУ не вручило подозрение согласно определенным действующим законодательством порядку.

Об этом в официальном заявлении отметили в компании Укрлендфарминг. Там отметили грубые процессуальные нарушения, на которые пошел директор НАБУ Артем Сытник. Они, по мнению компании, происходят на фоне коррупционного скандала, связанного с самим Сытником.

"Сегодня должен был состояться суд, где рассматривалась бы апелляция по делу элитного отдыха Сытника за чужой счет. Артем Сытник хотел отменить решение суда первой инстанции, где он был признан виновным в коррупционном деянии", - сказано в сообщении.

Олег Бхматюк

"В случае окончательного подтверждения его вины Сытник не сможет занимать должность директора НАБУ после внесения в реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, и будет вынужден уйти в отставку. Но Артем Сытник на заседание апелляционного суда не пришел, а судья этого суда заявил о самоотводе ", - говорится в заявлении.

Как утверждают в компании, это дело подтверждает заявления о существовании конфликта интересов у Артема Сытника по делу VAB-банка, ведь ключевой свидетель, который и оплачивал элитный отдых директора НАБУ - Николай Надейка, дал показания против Сытника, которые подтвердились финансовыми документами.

"Николай Надейка - советник сестры Олега Бахматюка. Он заявлял, что Сытник через доверенное лицо просил его изменить показания по этому делу. Надейка отказался давать ложные показания и заявляет, что готов пройти детектор лжи, чтобы доказать правдивость своих показаний, уже доказанных следствием. Дело НАБУ против Олега Бахматюка очевидно используется Сытником с целью давления на свидетеля", - сказали в компании.

Там добавили, что считают, что одним из главных мотивов таких действий директора НАБУ является страх потерять должность.

"Артем Сытник готов идти на грубые нарушения действующего законодательства, как это происходит с объявлением в розыск Олега Бахматюка.

Подчеркиваем, что действия НАБУ с объявлением в розыск Олега Бахматюка политически мотивированными, юридически абсурдными и будут оспариваться нашими юристами в суде", - добавили в компании.

Как писал OBOZREVATEL, финансист Василий Горбаль заявил, что уголовное дело, которое НАБУ возбудила против экс-собственника VAB Банка Олега Бахматюка, было создано искусственно из-за пробелов в законодательной базе.

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