"Я выступаю за!" Меркель решительно поддержала газопровод Путина в обход Украины

Германия до конца 2019 года намерена сформулировать новую энергетическую политику с учетом строительства и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", с помощью которого Россия намерена поставлять газ в Европу в обход Украины.

"Это требует нового планирования всей нашей энергетической политики и подхода к энергетике, который мы хотим сформулировать до конца года с тем, чтобы обеспечить надежность энергообеспечения", – сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине на "Дне немецкой промышленности", который проводит Федеральный союз немецкой промышленности, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, постепенный отказ Германии от использования атомной и угольной энергетики требует новых решений.

"Это требует также и ставки на газ как энергоноситель в случае, если мы хотим отказываться от ядерной энергетики и угля, поэтому я выступаю за то, чтобы параллельно с транзитом через Украину строился газопровод "Северный поток-2", – отметила Меркель.

В частности, Берлин к 2038 году решил полностью отказаться от угля в энергетике и перейти на газ, в том числе сжиженный.

После аварии на АЭС "Фукусима" в Японии Германия отключила восемь атомных электростанций. В настоящее время еще семь продолжают действовать – их планируют отключить не позднее 2022 года.

Меркель решительно поддержала газопровод Путина в обход Украины

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