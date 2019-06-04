"Я выступаю за!" Меркель решительно поддержала газопровод Путина в обход Украины

Германия до конца 2019 года намерена сформулировать новую энергетическую политику с учетом строительства и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", с помощью которого Россия намерена поставлять газ в Европу в обход Украины.
"Это требует нового планирования всей нашей энергетической политики и подхода к энергетике, который мы хотим сформулировать до конца года с тем, чтобы обеспечить надежность энергообеспечения", – сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине на "Дне немецкой промышленности", который проводит Федеральный союз немецкой промышленности, передает "Интерфакс-Украина".
По ее словам, постепенный отказ Германии от использования атомной и угольной энергетики требует новых решений.
"Это требует также и ставки на газ как энергоноситель в случае, если мы хотим отказываться от ядерной энергетики и угля, поэтому я выступаю за то, чтобы параллельно с транзитом через Украину строился газопровод "Северный поток-2", – отметила Меркель.
В частности, Берлин к 2038 году решил полностью отказаться от угля в энергетике и перейти на газ, в том числе сжиженный.
После аварии на АЭС "Фукусима" в Японии Германия отключила восемь атомных электростанций. В настоящее время еще семь продолжают действовать – их планируют отключить не позднее 2022 года.
Меркель решительно поддержала газопровод Путина в обход Украины
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок в Газовую директиву ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили усиление Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающий усиление требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве.
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