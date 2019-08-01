Вышиванки и рушники: "Укрзалізниця" засветилась в новом скандальном тендере

Государственная компания "Укрзалізниця" провела тендер на закупку 200 вышиванок и 200 льняных рушников на 1,53 млн гривен.

Об этом сообщает "Залізниця без корупції". Филиал "Центра сервисного обеспечения" закупит 100 мужских и 100 женских льняных рубашек с ручной вышивкой в ​​ООО "Скорвеус". Эта фирма основана только 4 месяца назад по улице Магнитского, 1 в Киеве. По этому адресу зарегистрированы еще более 700 фирм.

При этом отмечается, что "Укрзалізниця" отклонила втрое дешевле предложение конкурента — ООО "Торговый Дом Эней", потому что последний не заверил скан-копию устава в составе предложения и не предоставил документы о предыдущем опыте выполнения контрактов.

Производителем предлагаемой продукции ООО "Скорвеус" отметил ООО "ТК-Домашний Текстиль". Стоимость одной вышиванки составляет 4,1 тыс. грн.

Во втором тендере на закупку льняных вышитых рушников победило ООО "ТК-Домашний Текстиль" с самой низкой ценой 711 тыс. грн за 200 изделий — по 3,6 тыс. за штуку.

Согласно договору, поставщик должен предоставить полотенце размером 220х35 см в пластиковом тубусе, украшенном вышивкой в ​​форме малого герба Украины.

Издание отмечает, что на популярном интернет-сайте вышивки дорогой рушник ручной работы стоит 1,2 тыс. гривен.

ООО "ТК-Домашний Текстиль" зарегистрировано в Киеве, по улице Сортировочной, 2, где расположена жилая многоэтажка. За последние 3 года фирма получила около 100 млн гривен на государственных контрактах.

По данным "Наших грошей", владельцем и директором "Скорвеуса" указан Юрий Мачульський, который прописан в Нежине Черниговской области. Договор с ЦСО — это единственная сделка за государственные средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" отменила закупку стаканов по 2 тыс. грн после того, как в СМИ и соцсетях разгорелся скандал.

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