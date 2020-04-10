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10 апреля • обновлено в 18:04
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Пенсионерам выплатят по 1000 гривен на карантине: Лазебная назвала дату

10.6т
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Украинские пенсионеры получат единовременное пособие в размере 1000 гривен сразу после того, как парламент примет изменения в государственный бюджет. Голосование по документу может состояться уже в понедельник, 13 апреля.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире ток-шоу "Право на власть".

По ее словам, Пенсионный фонд обеспечил полное финансирование пенсий и их выплата началась вовремя – 2 апреля. Те, кому еще не поступили дополнительные средства, получат деньги в ближайшее время.

Пенсионеры получат по 1000 грн

Пенсионеры получат по 1000 грн

"О тысяче гривен. Порядок финансирования этой тысячи уже принят правительством. Мы ожидаем, что в ближайшее время состоится заседание парламента и депутаты примут изменения в государственный бюджет. Это для нас будет основанием выплаты и станем источником финансирования. Мы сразу выплатим средства людям. Мы говорили, что это будет в апреле и не отказываемся от обещания. Я уверена, что на следующей неделе мы совместно с депутатами отчитаемся", – добавила министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 14 апреля текущего года начнется выплата дополнительной тысячи гривен, которую проведут при внесении изменений в госбюджет.

Как известно, всем пенсионерам, возраст которых 80 и более лет, уже начали выплачивать дополнительно по 500 гривен к пенсии в качестве компенсации во время карантина.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Темы
Карантин в Украине Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
пенсии карантин
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