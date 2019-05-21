Выплата $1 млрд госдолга и курс гривни: в НБУ дали прогноз

После погашения внешнего долга на сумму в $1 млрд по состоянию на 17 мая в резервах Национального банка Украины осталось около $19,5 млрд.

Такие данные в эфире ObozTV озвучил член совета НБУ Василий Фурман. "Резервы на начало мая составляли $20,6 млрд. По состоянию на сегодня (17 мая. – Ред.) – $19,5 млрд", – сообщил он.

По словам Фурмана, такое колебание золотовалютных запасов является нормой.

"С начала года золотовалютные резервы Национального банка за счет выкупа средств с валютного рынка Украины пополнились почти на миллиард долларов. Т.е. в какой-то промежуток времени резервы увеличиваются, в какой-то – уменьшаются", – пояснил он.

Член совета Нацбанка подчеркнул, что для Украины очень важна прогнозированность выплат и четкое управление долгом.

"Хуже, если мы не будем рассчитываться. Если Украина не рассчитывается – это дефолт. А дефолт – это инфляция, девальвация, инвесторы приостанавливают финансирование своих проектов", – отметил Фурман.

По его прогнозам, выплата долга не окажет негативного влияния на курс гривни.

"Как раз первые 5 месяцев этого года это подтверждают. Т.е. украинская гривня укрепляется. Есть разные фундаментальные факторы, которые на это влияют, но это огромный плюс", – добавил он.

ukr.media

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство финансов собирается к концу 2020 года снизить государственный долг Украины до 49% валового внутреннего продукта. По состоянию на 31 марта совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг страны в долларовом эквиваленте вырос до $78,78 млрд.

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