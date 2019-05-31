ВВП Украины побьет докризисный уровень: Кубив сказал, когда

Валовой внутренний продукт Украины через полтора года превысит докризисный показатель 2013 года на 0,7%.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает корреспондент УНН. "Через полтора года ВВП Украины превысит докризисный объем ВВП 2013 года на 0,7%", - отметил Кубив.

Он также напомнил, что Украина, по некоторым оценкам, потеряла 20% ВВП из-за агрессии России и аннексии Крыма.

Новости Прогноз роста ВВП Украины резко ухудшили

"Мы потеряли людей, заводы, промышленные комплексы, залежи газа и угля. Но мы выстояли, мы вывели экономику из крутого пике, экономика прекратила падение в 2016 году и с тех пор совокупно выросла на 8,4%", - добавил вице-премьер.

Степан Кубив Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу Всемирного банка, в Украине в 2019-м году замедлится рост экономики до 2,7%. При сохранении существующих темпов стране понадобится 50 лет, чтобы достичь уровня доходов сегодняшней Польши.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся