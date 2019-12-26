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26 декабря • обновлено в 12:31
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Второй раз за неделю: в Украине рухнули цены на бензин

1.8т
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В Украине сети автозаправочных станций ОККО и WOG снизили цены на бензин и дизельное топливо еще на 50 копеек за литр.

Это уже второе снижение розничных цен крупными операторами после встречи с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает enkorr.

Одновременно с этим на 90 копеек за литр подешевели все виды топлива на станциях Glusco.

Новости
После встречи с Зеленским: АЗС резко снизили цены на бензин

В пределах 33–65 копеек за литр снизили цены KLO, Shell, UPG, SOCAR, Chipo, "Автотранс".

В сети "Параллель" бензины подешевели на 70 копеек за литр, ДТ – на 80 копеек за литр.

Это уже второе снижение розничных цен крупными операторами после встречи с президентом Владимиром Зеленским

Это уже второе снижение розничных цен крупными операторами после встречи с президентом Владимиром Зеленским

enkorr

Это уже второе снижение розничных цен крупными операторами после встречи с президентом Владимиром Зеленским

Это уже второе снижение розничных цен крупными операторами после встречи с президентом Владимиром Зеленским

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Автор
Виктор Калиненко
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