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"Всё кричат: "Спасите, бл*!" Казанский показал, что санкции сделали с Россией

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В России за пять лет отношения к санкциям резко изменилось: ликование сменилось на просьбы о снятии ограничений.

Об этом написал на своей странице в Twitter журналист Денис Казанский. "Кажется, россиянам уже не так весело из-за санкций, как 5 лет назад", - сказано в сообщении.

Он опубликовал два снимка - первый снят в 2014 году, когда против России только ввели санкции за аннексию Крыма и войну на Донбассе. На нем жительницы РФ стоят с плакатами: "Санкции? Не смешите мои Искандеры", "Тополь санкций не боится".

Санкции

Санкции

скриншот

Впрочем, спустя пять лет настрой россиян изменился - в 2019 году жители РФ уже вышли на митинг с плакатами "Санкции США лишают куска хлеба наших детей".

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"Всё кричат: "Спасите, бл*!" Казанский показал, что санкции сделали с Россией

В комментариях пользователи высмеяли ситуацию: "Они не обучаемые", "Так а что с Искандерами и почему они больше не смеются?", "Загрустили "Искандеры" Приуныли "Тополя" Не смешит их что-то больше Курс российского рубля", "Было уже что-то похожее и результат видел весь мир", "Не смеются "Искандеры", Приуныли "Тополя"... Да и "ГАЗовцы" под домом Всё кричат: "Спасите, бл*!", "Ну и кормите своих детей Искандерами", "На голодный желудок не смешно".

"Всё кричат: "Спасите, бл*!" Казанский показал, что санкции сделали с Россией
"Всё кричат: "Спасите, бл*!" Казанский показал, что санкции сделали с Россией
"Всё кричат: "Спасите, бл*!" Казанский показал, что санкции сделали с Россией
"Всё кричат: "Спасите, бл*!" Казанский показал, что санкции сделали с Россией
"Всё кричат: "Спасите, бл*!" Казанский показал, что санкции сделали с Россией
"Всё кричат: "Спасите, бл*!" Казанский показал, что санкции сделали с Россией
"Всё кричат: "Спасите, бл*!" Казанский показал, что санкции сделали с Россией
"Всё кричат: "Спасите, бл*!" Казанский показал, что санкции сделали с Россией
"Всё кричат: "Спасите, бл*!" Казанский показал, что санкции сделали с Россией
"Всё кричат: "Спасите, бл*!" Казанский показал, что санкции сделали с Россией

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рабочие ПАО "Автодизель" (входит в "Группу ГАЗ") спели песню в стиле рэп, в которой они пожаловались на американские санкции против России.

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Тема
Санкции против России
Персона
Денис Казанский
Место
Россия
Теги
СШАРоссиясанкции
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Опять санкции будь они не ладны.... ...пойду с горя стейк из дальневосточного лосося сделаю, махну рюмочку санкционного шведского "Абсолюта",пообщаюсь в одноклассниках как лучше сажать чеснок , закушу Испанским виноградом, все это шлифану немецким "Spaten",посижу на веранде с чешским "Budweiserи играя в контакте с друзьями в нарды ",покурю с горя "Marlboro" под бокал Ирландского «Jameson",накормлю любимую жену Аргентинскими апельсинами, куплю внукам финский шоколад,закажу что нибудь из электронники на AliExpress и посмотрю как кастрюли живут в раю ...
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ivanov koly
ivanov koly
жили же до 2014 неплохо, экономика росла. пока совкодрочер путин не начал восстанавливать долбанутый ссср.
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ivanov koly
ivanov koly
Пигин Макс, таможенный союз это и есть попытка создания ссср2.0. история с Беларусью ни о чем не говорит, присоединять он собрался, больной
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DS Sergey
DS Sergey
ivanov koly, жили не плохо, пока евродрочеры не начали устраивать майданы!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кстати, страна, загибающаяся от американских санкций, вчера запустила очередной космический корабль))))))))))))).
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