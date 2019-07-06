"Всё кричат: "Спасите, бл*!" Казанский показал, что санкции сделали с Россией

В России за пять лет отношения к санкциям резко изменилось: ликование сменилось на просьбы о снятии ограничений.

Об этом написал на своей странице в Twitter журналист Денис Казанский. "Кажется, россиянам уже не так весело из-за санкций, как 5 лет назад", - сказано в сообщении.

Он опубликовал два снимка - первый снят в 2014 году, когда против России только ввели санкции за аннексию Крыма и войну на Донбассе. На нем жительницы РФ стоят с плакатами: "Санкции? Не смешите мои Искандеры", "Тополь санкций не боится".

Санкции скриншот

Впрочем, спустя пять лет настрой россиян изменился - в 2019 году жители РФ уже вышли на митинг с плакатами "Санкции США лишают куска хлеба наших детей".

Кажется, россиянам уже не так весело из-за санкций, как 5 лет назад. pic.twitter.com/JCkeAu7a0I — Денис Казанський (@den_kazansky) 5 июля 2019 г.

В комментариях пользователи высмеяли ситуацию: "Они не обучаемые", "Так а что с Искандерами и почему они больше не смеются?", "Загрустили "Искандеры" Приуныли "Тополя" Не смешит их что-то больше Курс российского рубля", "Было уже что-то похожее и результат видел весь мир", "Не смеются "Искандеры", Приуныли "Тополя"... Да и "ГАЗовцы" под домом Всё кричат: "Спасите, бл*!", "Ну и кормите своих детей Искандерами", "На голодный желудок не смешно".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рабочие ПАО "Автодизель" (входит в "Группу ГАЗ") спели песню в стиле рэп, в которой они пожаловались на американские санкции против России.

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