Встреча Зеленского с крупными бизнесменами: стало известно о договоренностях

Президент Владимир Зеленский на встрече с крупными бизнесменами 16 марта якобы просил их перечислить средства в фонд для закупки тестов на коронавирус, а также помочь властям на местах.

Об этом изданию "Цензор.Нет" рассказал один из бизнесменов, который присутствовал на заседании, сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

"Надо выполнять те функции местных властей, которые они сами выполнять неспособны или не имеют ресурсов для исполнения. Имеется в виду, что мы должны в регионах, где у нас предприятия, скоординироваться с облгосадминистрациями, проверить работу местных больниц, обеспечить их необходимым, составить списки малоимущих и обеспечить им доставку питания, прежде всего старикам, чтобы исключить для них необходимость выходить из дома. 1000 гривен доплаты пенсии, которые пообещал президент – это капля в море, которая ничего не решит", – сказал бизнесмен.

Встреча с Зеленским 16 марта president.gov.ua

Он добавил, что, согласно прогнозам премьер-министра Дениса Шмыгаля, за первый квартал 2020-го года полностью провалено исполнение государственного бюджета, в январе-марте бюджет не получит более 20% запланированных доходов. Во втором квартале будет еще большее падение.

"Ситуация критическая и все зависит от нас, от бизнеса. В общем, надо брать ответственность на себя, как в 2014-м", – отметил источник.

По его словам, некоторые бизнесмены заявили, что не могут помочь в борьбе с коронавирусом. "Это, к моему удивлению, были некоторые компании из "новой экономики" – некоторые гиганты интернет-торговли, фармацевтики", – сказал бизнесмен.

"О том, что должно государство сделать для бизнеса, на встрече ничего сказано не было. Но президент пообещал провести новую встречу в четверг, где мы сможем, я надеюсь, озвучить и свои вопросы", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский вечером в понедельник, 16 марта, также инициировал срочное заседание фракции "Слуга народа" в Офисе президента.

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