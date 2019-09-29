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30 сентября • обновлено в 06:04
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Всплыл скандальный факт о работе Волкера в Украине

13.9т Читать материал на украинском

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер на своей должности мог лоббировать интересы Raytheon Company.

Эта фирма занимается производством противотанковых ракетных комплексов Javelin, пишет издание Politico.

Так, американский дипломат числился в лоббистской компании BGR Group и научно-исследовательском институте McCain Institute (США), которые имели финансовые связи с Raytheon Company и предоставляли ей лоббистские услуги.

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Волкер, по данным журналистов, лично выступал за предоставление Украине летального оружия по типу Javelin практически сразу после того, как был назначен спецпредставителем.

Из-за возможных связей Волкера с Raytheon Company могут возникнуть новые вопросы к спецпредставителю Госдепа по Украине, заключало издание.

Напомним, 27 сентября, после обнародования стенограммы разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, Курт Волкер подал заявление об отставке.

Курт Волкер

Курт Волкер

hvylya.net

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена".

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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Тема
Импичмент Трампа
Персона
Курт Волкер
Место
США
Теги
политика Javelin
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Так трогательно недоумевают. Как? У Волкера были корыстные интересы? Ага. Зато семейка Байденов на Украине исключительно по доброте душевной Ныне Украина, это жертвенная свинюшка. А хищники делят, кому шкура, кому сало, кому мясо, а кому и ножки сгодятся.
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
Украино-амерыканская коррупция. Вот вам и вся революция гадости. Нажрались печенек?
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Мир Миру
Мир Миру
Офіційна влада РФ стверджує, що Крим повернувся до рідної гавані. "Дивно", чому від Сполучених Штатів не чутно наглості, що Україна стала новим штатом США?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Мир Миру, тому що заокеанськi володiння iмперiй прийнято називати не "штатами", а колонiями.
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