Всемирный банк решил купить крупный банк Украины

Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в структуру Всемирного банка, планирует в ближайшее время войти в капитал государственного Укргазбанка.

"Минфин работает на сегодняшний день с IFC относительно вхождения в капитал Укргазбанка", – сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает hromadske.

"Это действительно событие, которое должно произойти в ближайшее время. Это будет первая сделка и первый реализованный шаг относительно того, как государство сокращает свою долю в банковском секторе", – добавила она.

По словам замглавы НБУ, государство также работает над тем, чтобы привлечь частных инвесторов к остальным трем государственным банкам.

"В частности, для того, чтобы привлечь инвесторов в Ощадбанк нужно, чтобы этот банк вошел в систему гарантирования вкладов физических лиц", – резюмировала Рожкова.

Международная финансовая корпорация планирует в ближайшее время войти в капитал государственного Укргазбанка

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели, а проблемы есть у 26 финучреждений.

Больше всего проблем – у Вернум Банк, БМ Банк, Мисто Банк и ВТБ. Значительная их часть уже находится в процессе ликвидации. Также среди нарушителей нормативов НБУ выделился Банк Кредит Днепр, который не соответствует сразу шести стандартам.

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