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"Враг не в Кремле": украинцы указали на главную ошибку властей

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В Украине на юге страны дороги находятся в крайне плачевном состоянии, что напрямую влияет на общественные настроения жителей регионов.

На ситуацию обратил внимание посол Канады в Украине Роман Ващук. На своей странице в Twitter он поделился впечатлениями от поездки по дороге Н-11 Днепр-Николаев.

"Проедешь по дороге Н-11, и вдруг понимаешь общественные настроения украинского Юга", - написал он. Посол Канады также опубликовал фотографию дороги.

В комментариях пользователи попытались пояснить ситуацию: "А если они там всегда такие много лет? Что же за настроения такие у их все время?", "До 15 года еще можно было проехать", "Децентрализация есть, а ума нету. Плюс саботаж реваншистов. Вот и имеем "общественные настроения"...", "Дело не в дорогах, поверьте. В прошлом году их столько делали - как никогда, а результата нет. Дело в антиукраинской пропаганде, которая у нас уже 5 лет. "Враг не в Кремле" и все такое".

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"Враг не в Кремле": украинцы указали на главную ошибку властей
"Враг не в Кремле": украинцы указали на главную ошибку властей
"Враг не в Кремле": украинцы указали на главную ошибку властей
"Враг не в Кремле": украинцы указали на главную ошибку властей
"Враг не в Кремле": украинцы указали на главную ошибку властей
"Враг не в Кремле": украинцы указали на главную ошибку властей

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 апреля в Полтавской области открыли первый в Украине участок цементно-бетонной дороги.

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Тема
Дороги в Украине
Место
Украина
Теги
ремонт и строительство дорогфотографии
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