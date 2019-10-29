Обойдется в миллиарды: в ОП рассказали о планах восстановления Донбасса

Офис президента оценил минимальную стоимость восстановления транспортной инфраструктуры, промышленных, жилых и административных помещений Донбасса в 372 млн евро.

Об этом сообщил первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов на инвестиционном форуме RE:Think. Invest in Ukraine в Мариуполе Донецкой области, передает издание "Українські Новини".

Трофимов отметил, что только на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры необходимо не менее 231 млн евро.

Среди наиболее пострадавших от военных действий прифронтовых районов он выделил Ясиноватский и Волновахский районы Донецкой области, Попаснянский и Станично-Луганский районы Луганской области.

Трофимов подчеркнул, что только в Донецкой области полностью разрушены или повреждены 6,8 тыс. объектов жилого фонда, восстановление которых обойдется в более чем 72 млн евро.

Первый замглавы Офиса заявил, что государство готово гарантировать полное и прозрачное сопровождение инвестиционных проектов и защищать права честных инвесторов на подконтрольных Украине территориях.

Иллюстрация. Донбасс Handelsblatt

Как писал OBOZREVATEL, на форуме в Мариуполе президент Владимир Зеленский заверил, что Украину в ближайшем будущем ждет экономический прорыв.

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