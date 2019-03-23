"Украина должна платить пенсии в ОРДЛО": адвокат сделала громкое заявление

Жители ОРДЛО получают пенсии у террористической власти потому, что это их единственное средство выживания, поскольку они не имеют возможности выехать на подконтрольную Украине территорию.

Такое мнение в эфире ObozTV выразила менеджер по адвокации Центра прав человека Алена Лунева. Она отметила, что любые подобные действия неправильно и невозможно осуждать.

"Я считаю, что вопрос ответственности перед людьми, которые всю жизнь платили взносы, не должен быть зависимым от того, что эти граждане получают помощь на оккупированной территории. К тому же, мы не должны забывать о людях, которые не могут выехать из ОРДЛО и получать пенсии в Украине. Для них эти деньги – единственный источник существования. Осуждать любые подобные действия неправильно и невозможно. Думаю, мы не должны говорить о реализации прав с позиции, патриотически это или нет", – сказала адвокат.

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Украина не должна создавать долг перед пенсионерами, считает Лунева. Она убеждена, что государство должно разрабатывать механизм, который бы позволил людям получать их заработанные средства.

"Думаю, что с пенсионерами, которые что-то получили от оккупационной власти, не нужно ничего делать. Надо создать систему, которая бы дала им возможность вернуть свои заработанные деньги. Не надо создавать долг, который сейчас составляет половину того, что есть в Пенсионном фонде Украины. Понимаете, граждане не платили бы взносы, если бы государство не обещало, что когда люди состарятся, то будут получать пенсию. Это не должно зависеть от того, где человек в тот момент, когда наступит его пенсионный возраст, будет проживать и как сложатся обстоятельства. В международном праве это называется "законное ожидание", – объяснила адвокат.

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