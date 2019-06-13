Вокруг Ровно построят крупную объездную дорогу: что известно

Вокруг Ривне собираются построить крупную объездную дорогу за 882 млн грн.

Как сообщается, соответствующий тендер уже объявил "Укравтодор". В рамках проекта уже в 2019 году на строительство Северного объезда Ривне выделят почти 200 млн грн. За них планируют построить эстакаду над железной дорогой Ривне - Сарны, а также сформировать основу для дорожного полотна первой очереди объезда.

Остаток средств на продолжение работ привлекут уже в следующем году. Протяженность Северной объездной дороги Ривне составит 14,2 км. Трасса будет иметь 2 техническую категорию с 2 полосами движения.

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Новая магистраль обеспечит проезд транзитного транспорта по участку дороги Киев – Ривне в направлении трассы Н-22 Луцк – Ривне в объезд облцентра, а также с трассы Н-25 Городище – Староконстантинов в направлении трассы Р-22.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео, на котором показывают жуткое состояние автомобильной дороги в сторону курортного Бердянска Запорожской области.

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