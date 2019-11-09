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9 ноября • обновлено в 18:11
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"Крым приходит в упадок": эколог раскрыла ситуацию с водой на полуострове

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Украина больше не сможет запустить воду в аннексированный Крым, поскольку часть Северо-Крымского канала пришла в негодность.

Об этом рассказала в эфире ObozTV глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, комментируя ситуацию на полуострове.

"Вообще техническим способом невозможно восстановить подачу воды в Крым. За эти годы оккупационная власть Крыма способствовала тому, что часть канала, которая идет дальше по Крыму, демонтирована, гидротехнические сооружения разворованы. Теперь снова пустить туда воду по техническим соображениям просто невозможно", – рассказала эколог.

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"Вина оккупантов": ситуация с водой в аннексированном Крыму ухудшилась

"Несомненно, для Крыма вода Крымского канала была вопросом №1, потому что обеспечивалось 80% потребностей. Значительная территория уже утрачена для сельского хозяйства. В Крыму в 2014 году все рисовые чеки погибли из-за отсутствия воды", – отметила она.

По словам Тимочко, когда РФ планировала аннексию Крыма, "почему-то они думали, что мы будем продолжать поставку воды оккупационной власти".

"Не были просчитаны риски, и теперь Крым просто приходит в упадок из-за отсутствия достаточного количества воды", – подчеркнула она.

"Крым приходит в упадок": эколог раскрыла ситуацию с водой на полуострове

ru.krymr.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина прекратила поставки днепровской воды на полуостров через Северо-Крымский канал после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

  • В августе 2019 года так называемые "власти" аннексированного Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о поставках воды из Днепра. "Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", – объяснили оккупанты.

  • Для обеспечения населения питьевой водой на полуострове пробурили около 3 тыс. артезианских скважин.

  • Журналист Виталий Портников считает, что проблема с нехваткой воды в Крыму, которую не спешат решать оккупационные власти, может привести к массовой засухе и гибели всего сельского хозяйства.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Аннексия Крыма
Персона
Татьяна Тимочко
Место
Украина
Теги
Крым Крым без воды Новости Крыма
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