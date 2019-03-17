Во сколько России обошлась оккупация Крыма: на Западе озвучили гигантскую сумму

Из-за аннексии Крыма российская экономика потеряла более $150 миллиардов в результате введенных Западом санкций.

Об этом пишет Bloomberg Economics, ссылаясь на данные исследования, опубликованного аналитиком Скоттом Джонсоном, который пишет, что спустя пять лет после аннексии украинского Крыма Путиным расходы России продолжают расти.

Экономика крупнейшего в мире экспортера энергии "просела" почти на 10% или на $150 миллиардов по сравнению с показателями конца 2013 года. Это связано с падением цен на нефть (около 4% от общих потерь), но основная причина — санкции и другие факторы", — пишет Джонсон.

Помимо санкций, на экономике также сказалось снижение цен на нефть и падение объема иностранных инвестиций.

Владимир Путин

"Экономическое затишье означает, что меньше денег попадает в карман простых россиян: с момента оккупации Крыма и в результате снижения цен на нефть страна около двух лет находится в рецессии, средние доходы населения едва превышают 30 000 рублей в месяц ($459). Крым является одним из регионов, где доходы выросли, т.к. доходы населения увеличиваются с низкой базы, стремясь сравняться со средней зарплатой по России", — пишет Bloomberg.

При этом Россия продолжает тратить на Крым миллиарды долларов, строя новые электростанции и Крымский мост.

"Количество российских компаний и частных лиц, на которых распространяются санкции США, с 2014 года увеличилось в четыре раза и превысило 700. В текущем году РФ может ждать новая волна санкций", — отмечает издание.

В статье Bloomberg Economics отмечает тот факт, что отмены санкций в ближайшее время ждать не приходится, поэтому экономическая ситуация в РФ будет только ухудшаться.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Российской Федерации предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины.

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