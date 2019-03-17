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/Новости экономики

Во сколько России обошлась оккупация Крыма: на Западе озвучили гигантскую сумму

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Из-за аннексии Крыма российская экономика потеряла более $150 миллиардов в результате введенных Западом санкций.

Об этом пишет Bloomberg Economics, ссылаясь на данные исследования, опубликованного аналитиком Скоттом Джонсоном, который пишет, что спустя пять лет после аннексии украинского Крыма Путиным расходы России продолжают расти.

Экономика крупнейшего в мире экспортера энергии "просела" почти на 10% или на $150 миллиардов по сравнению с показателями конца 2013 года. Это связано с падением цен на нефть (около 4% от общих потерь), но основная причина — санкции и другие факторы", — пишет Джонсон.

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Помимо санкций, на экономике также сказалось снижение цен на нефть и падение объема иностранных инвестиций.

Владимир Путин

Владимир Путин

"Экономическое затишье означает, что меньше денег попадает в карман простых россиян: с момента оккупации Крыма и в результате снижения цен на нефть страна около двух лет находится в рецессии, средние доходы населения едва превышают 30 000 рублей в месяц ($459). Крым является одним из регионов, где доходы выросли, т.к. доходы населения увеличиваются с низкой базы, стремясь сравняться со средней зарплатой по России", — пишет Bloomberg.

При этом Россия продолжает тратить на Крым миллиарды долларов, строя новые электростанции и Крымский мост.

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"Количество российских компаний и частных лиц, на которых распространяются санкции США, с 2014 года увеличилось в четыре раза и превысило 700. В текущем году РФ может ждать новая волна санкций", — отмечает издание.

В статье Bloomberg Economics отмечает тот факт, что отмены санкций в ближайшее время ждать не приходится, поэтому экономическая ситуация в РФ будет только ухудшаться.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Российской Федерации предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеровская клоака урина с 2014 в анусе...)))
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Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Михайлов Александр, Ты ничо не попутал, обезьяна из анала.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Но тем не менее украинские проститутки стоят в Москву, а не российские в Киеве. И это всего якобы лишь при зп в 450$ средних по стране.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Смерть Окупантам, Вы свою Одарку перебивать хлеб к москалям отправили? Или как бактериологическое оружие? :-)))
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Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Plotnikov Alex, Шо, твоей мамаше хлеб перебили, козломордый.
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минин евген
минин евген
а потом. кацапьё, как обычно, будет у америки еду клянчить. от же ж долбоёбы немытые.
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Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Михайлов Александр, Ха ха не смеши какцап, китайцы тебе расскажут кто из вас импортер.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
минин евген, для тупого бандеры - Россия крупнейший экспортер сельхоз продукции)))
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