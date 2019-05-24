Внеочередные выборы в Раду: ЦИК обнародовала расценки

Центральная избирательная комиссия открыла счет для зачисления денежного залога кандидатов в депутаты Верховной Рады.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, партия, которая выдвинула избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе, должна внести 4,17 млн грн.

Чтобы стать кандидатом в одномандатном округе надо внести 41,7 тыс. грн.

Расценки ЦИК скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и о назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Позже Зеленский провел консультации с парламентскими фракциями по роспуску Рады, о котором он заявил во время своей инаугурации.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект президента Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

Позже глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что внеочередные парламентские выборы не смогут провести в назначенный срок.

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