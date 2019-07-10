Владелец – Марченко: стало известно, как Медведчук купил нефтебизнес у ростовского миллиардера

Ростовский миллиардер Сергей Кислов продал свои нефтеперерабатывающие активы украинскому олигарху и главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.

Как сказано в расследовании российского издания "Проект", контрольным пакетом акций сразу пяти его компаний — "Новошахтинского завода нефтепродуктов", "НЗНП Трейд", "Юг Энерго", "Торгового Дома НЗНП" и "Роузвуд Шиппинг" — владеет кипрский офшор Ventolor Investment Limited.

Конечный бенефициар Ventolor Investments Limited скрыт за цепочкой офшоров. Отмечается, что их реальный собственник — киевлянка Оксана Марченко, жена Медведчука.

По данным издания, Ventolor Investments Limited владеет кипрская компания Ventolor Holding Limited. Ею в свою очередь владеет Tumillon Investments Ltd, которую учредила Марченко.

Компании Медведчука proekt.media

О том, что Марченко может быть одним из собственников завода и аффилированной с ним компании "НЗНП Трейд", стало впервые известно в сентябре 2018 года после расследования "Схем". Тогда ей принадлежало 29,75% акций завода.

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"Собственники там теперь граждане Украины, пророссийская партия, которая поддерживает политику экономического сближения с Россией. В конечном итоге это господин Медведчук", — сказал изданию собеседник в нефтяной отрасли на условиях анонимности.

По данным СМИ, партнеры Марченко в нефтяном бизнесе в России также могут быть связаны с украинской политикой.

"Соучредителем "НЗНП Трейд" является Наталия Лавренюк, ее называют гражданской женой депутата Верховной Рады Тараса Козака. Также Марченко, Медведчук и Лавренюк летали вместе на частном самолете в Россию, установили журналисты "Схем". Марченко и Лавренюк "дружат" в Instagram, последняя поддерживала теледиву, когда та участвовала в шоу "Танцы со звездами", – сказано в материале.

Медведчук и Марченко Страна

Также, как известно, Козак — давний соратник Медведчука. Отмечается, что еще одним доказательством связи Козака с нефтеперерабатывающим бизнесом в России является его декларация о доходах. В ней депутат указал, что владеет кипрской компанией Havanor Management Limited. Руководитель у этого офшора такой же, как у одного из собственников "Юг Энерго", а адрес совпадает еще с двумя офшорами. Именно этой фирме принадлежит "Новошахтинский завод нефтепродуктов".

Компании Медведчука proekt.media

Отмечается, что Новошахтинский завод нельзя назвать крупнейшим игроком отрасли, однако его доходы в последние несколько лет стабильно растут. По итогам 2017 года он увеличил чистую прибыль в 3,6 раза. В этот год все пять компаний, совладельцами которых являются близкие к Медведчуку и Козаку офшоры, в сумме заработали 6 млрд рублей (2,4 млрд грн).

"Скорее всего, оборот продолжит расти, ведь завод хочет обновить свои установки переработки нефти для производства бензина класса Евро-5. В январе 2019 года НЗНП подписал с Минэнерго соглашение, согласно которому предприятие вкладывает деньги в собственную модернизацию, а взамен получает обратный акциз на нефть. Кроме того, субсидии заводу давали ростовские власти.

"Не все источники доходов завода могли быть легальными. В 2017 году журналисты Reuters заподозрили завод в том, что он, возможно, обходил таможенную пошлину на темные нефтепродукты и экспортировал их с нулевой ставкой, просто переименовав груз. По оценке издания, Новошахтинский и Марийский НПЗ на этой схеме мог сэкономить 10 млрд рублей. Новошахтинский НПЗ и Минэнерго на запросы "Проекта" не ответили", – заключили в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук лично признался, что Марченко владеет бизнесом в России. При этом он уточнил, что "она владеет, а управляю я".

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