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27 марта • обновлено в 12:21
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Венедиктова забыла указать в декларации часы Hublot

1.8т
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Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова забыла указать в своей декларации швейцарские часы Hublot стоимостью в 10 тысяч евро.

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в Центре противодействия коррупции.

"Новоиспеченная глава Офиса генпрокурора любит дорогие швейцарские часы. Несколько лет назад в декларации Венедиктовой видели и Rolex, и Hublot. А вот в свежей - ничего нет. А часы на руке есть", - говорится в сообщении

В центре отметили, что по всем признакам "часы засветила Венедиктова на этой неделе", это Hublot из коллекции Big Bang – минимальная стоимость такого – 10 000 евро.

"То есть их нужно отображать в декларации. Обратимся по этому поводу в НАПК. Пусть проверят, Hublot это или не Hublot", - подчеркнули в центре.

Как сообщал OBOZREVATEL, генпрокурор Ирина Венедиктова задекларировала Porsche Cayenne, земельные участки, 13 банковских счетов и дом площадью почти 400 кв.м.

17 марта президент Украины Владимир Зеленский срочно прибыл в Верховную Раду. Выступая с трибуны парламента, он дал добро на назначение Ирины Венедиктовой генеральным прокурором.

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Читайте все новости по теме "Декларации о доходах чиновников" на OBOZREVATEL.

Тема
Декларации о доходах чиновников
Персона
Ирина Венедиктова
Место
Украина
Тег
декларация
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Иваськевич Анатолии
Иваськевич Анатолии
Думаєте Зелінський їх не бачив? Абсолютна впевненість у безкарності. Навіть не цікаво запитувати за які гроші вона їх купила.
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