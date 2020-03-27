Венедиктова забыла указать в декларации часы Hublot

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова забыла указать в своей декларации швейцарские часы Hublot стоимостью в 10 тысяч евро.

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в Центре противодействия коррупции.

"Новоиспеченная глава Офиса генпрокурора любит дорогие швейцарские часы. Несколько лет назад в декларации Венедиктовой видели и Rolex, и Hublot. А вот в свежей - ничего нет. А часы на руке есть", - говорится в сообщении

В центре отметили, что по всем признакам "часы засветила Венедиктова на этой неделе", это Hublot из коллекции Big Bang – минимальная стоимость такого – 10 000 евро.

"То есть их нужно отображать в декларации. Обратимся по этому поводу в НАПК. Пусть проверят, Hublot это или не Hublot", - подчеркнули в центре.

Как сообщал OBOZREVATEL, генпрокурор Ирина Венедиктова задекларировала Porsche Cayenne, земельные участки, 13 банковских счетов и дом площадью почти 400 кв.м.

17 марта президент Украины Владимир Зеленский срочно прибыл в Верховную Раду. Выступая с трибуны парламента, он дал добро на назначение Ирины Венедиктовой генеральным прокурором.

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