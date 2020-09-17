В Украине ищут чиновников на зарплату от 5000 грн, но получают они втрое больше

В Украине вакансии на государственной службе стартуют от 4 тысяч гривен, однако зарабатывать можно больше благодаря доплатам и премиям. Учитывая трудовой стаж и специфику работы свою зарплату можно увеличить в три раза, благодаря гарантированным государством "бонусам" государственной службы.

Однако сами зарплаты, указанные в вакансиях, не является конкурентным. Поскольку они вдвое, а то и втрое ниже рыночных, что уменьшает шансы того, что на вакансию откликнется действительно хороший профессионал с опытом и необходимыми навыками. Ведь на первый взгляд определить сумму доплат и премий невозможно, поскольку все зависит от опыта соискателя и специфики работы.

OBOZREVATEL разобрался, сколько можно получать, работая на государство.

На портале "Новая государственная служба" очень много вакансий, которые предлагают соискателю работы минимальный оклад – 5000 гривен. Однако, если разобраться, то получать можно втрое больше.

К примеру, если вы хотите работать ведущим специалистом отдела льгот, жилищных субсидий и государственных социальных пособий, то претендуете на зарплату в 5000 грн. Однако, все госслужащие по закону имеют право на надбавки.

Зарплата состоит из:

должностного оклада – 4230 грн

других выплат в соответствии со статьей 52 Закона Украины "О государственной службе", постановлением Кабинета Министров Украины от 18.01.2017 №15 "Некоторые вопросы оплаты труда государственных служащих"

В Украине есть девять рангов госслужащих. Чиновник первого ранга получает надбавку в размере 1000 грн, а девятого – 200 грн. Чем выше ранг – тем надбавка меньше.

Кроме этого есть еще надбавка за опыт работы на государственной службе, она составляет 3% от оклада за каждый год работы, но не более 50%.

Какие еще доплаты предусмотрены законом:

за дополнительную нагрузку (выполнение работы вместо временно или постоянно отсутствующего коллеги)

за доступ к государственной тайне

премии

К примеру, если ваш должностной оклад – 4230 грн, Вы – чиновник первого ранга, имеете опыт работы 20 лет и выполняете работу вместо отсутствующего коллеги, то можете зарабатывать в месяц: 4230 (оклад) + 1000 (надбавка за ранг) + 2500 (за выслугу лет, но не более 50% оклада) + 2500 (половина оклада временно отсутствующего коллеги) + доступ к государственной тайне (максимальный размер 60%) + 3000 грн + 1000 (произвольный размер премии) = 14 770 гривен. Конечно из этой суммы работник еще заплатит налог – 1,5% военного сбора и 18% налога на доходы физических лиц.

Какие еще вакансии предлагают на государственной службе

В Украине устроены 244 тысяч работников бюджетной сферы. То есть по одному на 171-го украинца. Эта цифра достаточно высока, например, в соседней Беларуси один госслужащий должен успевать работать с почти 256 гражданами. Правительство уже обязалось только в 2020 году на 8% уменьшить их количество. Таким образом должны уволить более 18 тысяч человек.

Но пока весь этот огромный госаппарат нужно постоянно поддерживать и закрывать необходимые вакансии. Если сравнивать вакансии на портале "Нова державна служба" и на популярных в Украине сайтах по поиску работы, то последние предлагают в разы больший заработок.

К примеру, управление труда и социальной защиты населения Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации ищет начальника отдела автоматизации систем управления на зарплату в 6100 грн, заведующего сектором на 5950 грн и специалиста на 5300 грн.

В то же время, Главное управление ГНС в Днепропетровской области намерены найти главного государственного инспектора на зарплату в 5500 грн.

Харьковская областная прокуратура также размещает вакансию главного специалиста отдела ведения Единого реестра досудебных расследований с зарплатой 5500 грн.

Тогда как заместителя начальника отдела Главного управления ГПС в Волынской области ищут на 6700 грн. Таким образом, человека, который должен бороться с отмыванием доходов хотят взять на зарплату лишь немного больше минимальной.

Тогда как главный бухгалтер Пенсионного Фонда в Киеве может претендовать на 8450 грн.

В то же время, на сайте вакансий work.ua главный бухгалтер на предприятие в Киеве может претендовать уже на 19-20 тысяч гривен.

Тогда как руководитель финансового отдела в компании по подбору и продаже очков может получать от 30 тысяч гривен.