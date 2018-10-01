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МирСпорт

Почти по всей Украине отключили горячую воду: стала известна причина

23.1тЧитать материал на украинском

С 1 октября 2018 года часть Киева и некоторые украинские города остались без горячей воды на несколько дней. Причиной стал тот факт, что истекли сроки действия договоров поставщиков газа и НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом OBOZREVATEL рассказали в компании. Ситуацию осложнило то, что за несколько дней до истечения сроков договоров Кабмин принял решение отсрочить повышение тарифа на газ для населения.

Как пояснили в "Нафтогазе", на данный момент компания занимается подписанием новых договоров, а без них выделять газ не может. Таким образом в результате теплокоммунэнерго во многих городах отключили горячую воду - ее просто нечем подогревать.

"Кабмин продлил свое решение по ценам только в пятницу вечером, опубликовано оно в субботу. Сегодня подписываем договоры. Мы не можем присылать договоры до решения Кабмина", - пояснили в НАК.

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Также в Печерском районе Киева в понедельник, 1 октября, появились объявления для жильцов многоквартирных домов, в которых указано, что горячей воды не будет 3-4 дня.

Почти по всей Украине отключили горячую воду: стала известна причина

OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мер Киева Виталий Кличко пообещал, что горячая вода появится в некоторых районах столицы до 30 сентября. Впрочем, по состоянию на 1 октября она так и не появилась.

Место
Украина
Объект
НАК "Нафтогаз"
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Там где рулит жид Гройман со своим КМУ там вездеи бардак, неспособнось и неумение управлятьи организовать. Только воровство и брехня!
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Алексеевич Сергей
Алексеевич Сергей
Для правого берега Киева, который с мая сидит без горячей воды, это объявление как плевок в лицо от власти. А порохоботы сейчас будут кричать что у всех давно стоят бойлеры, и централизованная подача горячей воды это вообще совковый пережиток.
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Livesey David
Livesey David
Теперь выражение "хохлы немытые" приобретает буквальное значение. ))
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