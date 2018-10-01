Почти по всей Украине отключили горячую воду: стала известна причина

С 1 октября 2018 года часть Киева и некоторые украинские города остались без горячей воды на несколько дней. Причиной стал тот факт, что истекли сроки действия договоров поставщиков газа и НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом OBOZREVATEL рассказали в компании. Ситуацию осложнило то, что за несколько дней до истечения сроков договоров Кабмин принял решение отсрочить повышение тарифа на газ для населения.

Как пояснили в "Нафтогазе", на данный момент компания занимается подписанием новых договоров, а без них выделять газ не может. Таким образом в результате теплокоммунэнерго во многих городах отключили горячую воду - ее просто нечем подогревать.

"Кабмин продлил свое решение по ценам только в пятницу вечером, опубликовано оно в субботу. Сегодня подписываем договоры. Мы не можем присылать договоры до решения Кабмина", - пояснили в НАК.

Также в Печерском районе Киева в понедельник, 1 октября, появились объявления для жильцов многоквартирных домов, в которых указано, что горячей воды не будет 3-4 дня.

OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мер Киева Виталий Кличко пообещал, что горячая вода появится в некоторых районах столицы до 30 сентября. Впрочем, по состоянию на 1 октября она так и не появилась.