В Украине значительно подорожает высшее образование: к чему готовится родителям абитуриентов

За четыре месяца до старта вступительной кампании-2020, украинским абитуриентам, которые планируют поступать в вузы на контракт, правительство подготовило довольно неприятный сюрприз. В текущем году на тридцать специальностей для студентов-контрактников возрастет стоимость обучения.

В планах у Министерства образования и науки поднять стоимость на самые популярные специальности. Подробнее — в OBOZREVATEL.

Главное:

В 2020 году устанавливается минимальный порог стоимости обучения на контракте в украинских вузах.

Подорожание коснется около 30 популярных специальностей по разным направлениям.

Обучение на контракте в Украине возрастет на 20-30%.

Бюджетники будут учиться за счет контрактников

Еще в феврале 2019 года МОН вынесло на общественное обсуждение проект постановления "О некоторых вопросах введения индикативной себестоимости", которым предполагается повысить стоимость обучения на ряд специальностей в украинских вузах.

КНУ им. Шевченко

Чиновники отмечают, что цена контракта в два, а то и три раза ниже, чем та, которую государство платит за обучение бюджетника. Подняв цену обучения на контракте, планируют увеличить финансовые поступления в высшие учебные заведения.

"Мы ожидаем увеличения поступлений в университет за счет контрактных средств. Это увеличит и оплату труда. Если посчитать обучение у репетитора и обучение в университете, то репетитор уже берет больше, чем университет", – заявил заместитель министра образования и науки Егор Стадный во время встречи с педагогами УжНУ.

Помимо повышения стоимости, в университетах хотят установить предел цены обучения на контракте, ниже которого они не смогут опускать цены. Коснется нововведение 31 из более 120 специальностей, которые преподаются в Украине, а именно:

Филология;

Экономика;

Политология;

Психология;

Социология;

Журналистика;

Менеджмент;

Маркетинг;

Учет и налогообложение;

Право;

Международные отношения;

Медицина;

Ветеринария и другие.

Сколько будем платить

Согласно решению Кабмина, повышение будет происходить в несколько этапов. В 2020 году стоимость контракта должна составлять не менее 60% от средней стоимости подготовки одного студента-бюджетника без учета стипендии. В 2021 году — не менее 70%, и в 2022 — не менее 80%.

КПИ им. Сикорского

Сейчас госбюджет выделяет на одного учащегося бюджетника 44 тыс. гривень, соответственно, минимальная цена контракта с 2020 года составит приблизительно 26,4 тыс. гривен в год. Для сравнения, в 2019 году киевских вузах поступить на ту же социологию или менеджмент можно было за 18 тыс. в год, на международные отношения — за 23 тыс., а пойти учиться на журналиста можно было за 25 тыс. гривень.

Стоит понимать, что решение правительства поднимет стоимость обучения не только для специальностей, не дотягивающих до минимального порога, но и всех в целом на 30%.

При этом дешевле станут вечерняя форма обучения — на 25%, заочная и дистанционная — на 50%.

Стоимость обучения в Польше

Уже давно в Польшу отправляется большое количество украинцев на заработки, но в последнее время такая тенденция появилась и среди абитуриентов. Поступить и учиться в польском вузе отличная возможность в дальнейшем получить право на работу и устроиться на престижную работу в странах ЕС.

И самое главное, в среднем, обучение в Польше стоит так же, а где-то и дешевле, чем в украинской столице.

Для сравнения мы выбрали специальность из списка правительственного постановления, а именно – журналистика. Из университетов — украинские вузы имени Тараса Шевченко и Бориса Гринченко, а из польских — университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине и краковский Ягеллонский университет. Для справки, оба польских вуза входят в десятку лучших в стране.

Ягеллонский университет в Кракове

Итак, стоимость года обучения в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по специальности журналистика сейчас стоит 46 200 гривень, что равно 1736 евро в год.

В Киевском университете имени Бориса Гринченко просят почти в два раза меньше — 25 300 гривень (951 евро).

Университет Марии Кюри-Склодовской 33 254 гривень (1250 евро). А Ягеллонский университет 50 546 гривень (1900 евро).

Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине

Да, в Польше цены немного выше, но дело в том, что на многих специальностях обучение на бакалаврате в Польше длится 3 года, вместо 4, как в Украине. Поэтому по итогу вы заплатите меньше. А если цена на контракт в Украине вырастет еще на 30%, стоимость обучения в польских вузах станет ощутимо дешевле.

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