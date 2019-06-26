В Украине запустят рынок электроэнергии: Насалик пояснил, что будет с ценами с 1 июля

В Украине с 1 июля после запуска рынка электроэнергии цена на свет для населения не повысится.

Как заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, при этом тариф для промышленных потребителей вырастет на 8—10%, поскольку именно такое повышение закладывала НКРЭКУ.

По его словам, цены для населения уже не растут – они остаются базовыми. Министр добавил, что сейчас в правительстве подняли вопрос о том, что будут расти цены для потребителей, потребляющих до 150 кВат.

"С введением новой модели рынка не должна резко подняться цена на электроэнергию - не только для населения, но и для бытовых потребителей. Для последних цена вырастет на 5-6%, потому что даже при формировании прогнозного баланса на 2019-й, уже на второе полугодие НКРЭКУ предусматривала увеличение оптовой рыночной цены на 8-9%. Следовательно, цена выросла бы, даже если бы новую модель не вводили", - ранее пояснял Насалик в интервью Gazeta.ua.

Во время заседания правительства, премьер-министр Владимир Гройсман также подчеркнул, что цена для населения не будет повышаться. В последующем тарифы изменятся только в том ключе, в котором это было предусмотрено НКРЭКП.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 5 июня принял решение о том, что запуск рынка электроэнергии, намеченный на 1 июля, переносить не будут.

Чтобы удержать тарифы, поставщиков специальным постановлением обяжут удерживать цену в тех рамках, которые установит профильный регулятор.

Ожидается, что запуск рынка разрушит существующую монопольную систему и позволит украинцам самостоятельно выбирать, у кого и по какой цене покупать электроэнергию.

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