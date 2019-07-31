В Украине запустили сервис проверки цен на автономера

В Украине заработал сервис, с помощью которого можно проверить стоимость номерного знака с желаемой комбинацией цифр.

В частности, вступило в силу постановление Кабинета министров, согласно которому расширяется перечень платных номерных знаков, доступных для заказа гражданами, сообщает Главный сервисный центр Министерства внутренних дел.

При этом в МВД отметили, что новой услугой могут воспользоваться только владельцы легковых автомобилей.

Номерные знаки сгруппированы по восьми категориям и человек может отсортировать их от самых дешевых до самых дорогих и наоборот.

Все платные номерные знаки состоят из четырех цифр, которые группируются по следующим комбинациям:

Комбинации четырех одинаковых цифр – 30 тыс. грн;

Последовательные комбинации от 0001 до 0009 – 30 тыс. грн;

Три одинаковые цифры подряд (например, 0777) – 10 тыс. грн;

Две последовательные пары одинаковых цифр (например, 1122) – 10 тыс. грн;

Комбинации 0123 и 1234 – 10 тыс. грн;

Комбинации, начинающиеся с двух нулей, в которых последующие цифры неодинаковы (например, 0032) – 8 тыс. грн;

Три одинаковые цифры не подряд (например, 7077) – 4 тыс. грн;

Комбинации, где одинаковые: первая и третья цифра, вторая и четвертая цифра; первая и четвертая цифра, вторая и третья цифра (например, 1221; 1212) – 4 тыс. грн.

До этого времени возможность автовладельцев официально подобрать номерной знак с желаемой комбинацией цифр была ограничена.

Новой услугой могут воспользоваться только владельцы легковых автомобилей RIA.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские водители получили возможность заказать индивидуальные номерные знаки для своих транспортных средств в режиме онлайн.

Онлайн-процедура с доставкой номерного знака полноценно заработала в электронном кабинете водителя.

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