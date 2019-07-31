Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

В Украине запустили сервис проверки цен на автономера

665 Читать материал на украинском

В Украине заработал сервис, с помощью которого можно проверить стоимость номерного знака с желаемой комбинацией цифр.

В частности, вступило в силу постановление Кабинета министров, согласно которому расширяется перечень платных номерных знаков, доступных для заказа гражданами, сообщает Главный сервисный центр Министерства внутренних дел.

При этом в МВД отметили, что новой услугой могут воспользоваться только владельцы легковых автомобилей.

Новости
Как не купить авто с перебитыми номерами: лучшие советы

Номерные знаки сгруппированы по восьми категориям и человек может отсортировать их от самых дешевых до самых дорогих и наоборот.

Все платные номерные знаки состоят из четырех цифр, которые группируются по следующим комбинациям:

  • Комбинации четырех одинаковых цифр – 30 тыс. грн;

  • Последовательные комбинации от 0001 до 0009 – 30 тыс. грн;

  • Три одинаковые цифры подряд (например, 0777) – 10 тыс. грн;

  • Две последовательные пары одинаковых цифр (например, 1122) – 10 тыс. грн;

  • Комбинации 0123 и 1234 – 10 тыс. грн;

  • Комбинации, начинающиеся с двух нулей, в которых последующие цифры неодинаковы (например, 0032) – 8 тыс. грн;

  • Три одинаковые цифры не подряд (например, 7077) – 4 тыс. грн;

  • Комбинации, где одинаковые: первая и третья цифра, вторая и четвертая цифра; первая и четвертая цифра, вторая и третья цифра (например, 1221; 1212) – 4 тыс. грн.

До этого времени возможность автовладельцев официально подобрать номерной знак с желаемой комбинацией цифр была ограничена.

Новой услугой могут воспользоваться только владельцы легковых автомобилей

Новой услугой могут воспользоваться только владельцы легковых автомобилей

RIA.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские водители получили возможность заказать индивидуальные номерные знаки для своих транспортных средств в режиме онлайн.

Онлайн-процедура с доставкой номерного знака полноценно заработала в электронном кабинете водителя.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел Украины авто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel