В Украине закрыли реестр коррупционеров: что произошло

В Украине закрыли реестр коррупционеров, и теперь почти 24 тысячи коррупционеров потенциально смогут вернуться на государственную службу.

Минюст перестал публиковать реестр в формате открытых данных, и эти данные теперь не обновляются, сообщает "Опендатабот".

"Человек, который совершил коррупционное правонарушение, как минимум в течение трех лет не имеет права занимать государственные должности. Если его статус будет невозможно проверить автоматически, есть риск, что эти люди смогут вернуться на государственные должности", – отмечается в сообщении.

"Согласно постановлению Кабмина, Национальное агентство проводило проверку претендента на государственную должность в реестре коррупционеров", – заявил исполнительный директор Центра политико-правовых исследований Тарас Бойко.

Сейчас НАПК взялось создавать сайт с реестром коррупционеров, однако он не является открытым.

Представители Национального агентства по противодействию коррупции также сообщили, что процесс находится на стадии объявления тендера для поиска технических подрядчиков, и реестр опубликуют тогда, когда этот процесс завершится.

Точная дата публикации остается неизвестной.

Минюст перестал публиковать реестр в формате открытых данных

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина из-за коррупции на таможне ежегодно теряет более 4 млрд евро.

"Это вдвое больше той суммы, которую Украина хочет получить от Международного валютного фонда, Евросоюза и Всемирного банка", – говорится в расследовании издания Süddeutsche Zeitung.

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