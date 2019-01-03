В Украине закончился запрет на проверки бизнеса: что теперь будет

В Украине с 1 января 2019 года утратил силу закон о введении запрета на проверки бизнеса. Таким образом регуляторные службы снова смогут приходить на предприятия с проверками.

Как сообщает "Громадське", мораторий действовал с 2014 года, а в 2017 году его продлили до 31 декабря 2018 года.

Одновременно в Украине начало действовать правительственное постановление, которое вводит новый подход к проведению проверок.

Отныне проверки бизнеса будут основываться на рисках деятельности предприятий. Так, в первую очередь должны проверять те компании, которые несут угрозу окружающей среде и здоровью людей.

Кроме этого, с 1 января 2019 вводится административная ответственность работникам регуляторных органов за нарушения во время проверок бизнеса, в частности неправомерные требования проверяющих.

Проверки бизнеса UBR.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в 2019 году проверки бизнеса будут проходить по утверждённому плану, а инспекторы будут иметь специальные чек-листы.

В Украине в 2018 году во время проверок контролирующими органами бизнеса штрафы и санкции применяли при 40% выявленных нарушений.