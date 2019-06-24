В Украине забили тревогу из-за аномальной жары и обратились в СНБО

Из-за аномальной жары запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%, что может привести к возникновению чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины.

Как предупредила пресс-служба "Укрэнерго", угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии в энергосистеме сложилась в последние две недели, когда в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха. При этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт.

"Для обеспечения баланса в энергосистеме при росте температуры воздуха и пиковом потреблении необходимы соответствующие резервные маневровые мощности, в частности, блоки ТЭС, обеспеченные топливом", — подчеркнули в "Укрэнерго".

Пока же энергосистема работает с отсутствующими нормативными резервами мощности на энергоблоках ТЭС генерирующих компаний.

"Вне резервов из-за отсутствия угля находятся 7 блоков ТЭС (3 — ДТЭК и 4 — Центрэнерго) суммарной установленной мощностью 2857 МВт. За 10 дней жары запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%", — рассказали в компании.

Кроме того, ситуация осложняется выводом в аварийный ремонт еще 8 блоков ТЭС (6 — Центрэнерго, 1 — Донбассэнерго и 1 — ДТЭК Энерго) на 2320 МВт, подчеркнули в "Укрэнерго".

"При дальнейшем повышении температуры, сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствии топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация", — предупредили в компании.

СНБО

Чтобы урегулировать этот вопрос, нужно ускорить вывод из ремонта Трипольской, Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго" и Славянской ТЭС "Донбассэнерго" или же включение в работу газомазутных блоков ТЭС, отметили в "Укрэнерго".

Кроме того, для дальнейшей надежной работы энергосистемы необходимо обеспечить стабильность поставок угля, в частности на Криворожскую и Луганскую ТЭС "ДТЭК Энерго".

"По этому поводу "Укрэнерго" уже обратилось в СНБОУ с соответствующим письмом. От оперативности принятия решения и его исполнения будет зависеть операционная безопасность энергосистемы Украины", — резюмировали в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, по предварительным прогнозам синоптиков,ослабление жары в Украине ожидается 24-25 июня.

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