В Украине взлетят цены на сигареты: курильщикам придется платить новый налог

В Украине пачка сигарет подорожает до более 100 грн, а на дешевые табачные изделия могут ввести дополнительный налог. Только за прошедший год пачка подорожала на 19%. Однако и это не предел. Ежегодно акцизы на сигареты будут повышать на 20%. Причем их размер зафиксирован в евро, то есть к повышению самой суммы в конечных ценниках также заложат девальвацию гривни.

Кабинет министров уже разработал план, как ускорить рост цен – учитывать также и инфляцию. То есть повышать акциз не на 20%, а на 20% + инфляция. В Раде соответствующий законопроект в предложенной редакции отклонили, однако предложили свой вариант: ввести новый "налог" на дешевые табачные изделия.

OBOZREVATEL разобрался сколько будут стоить сигареты к концу года и что может повлиять на цены.

Предложение Кабмина отклонили, но к вопросу могут вернуться

В Европе средняя цена на пачку – больше 100 грн. К таким ценам постепенно движется и Украина. Сейчас пачка в 2018-м подорожала примерно на 1,5-2 грн (зависимо от производителя). С учетом ежегодного роста акциза на 20%, роста зарплат, девальвации гривни, уже в следующем году пачка сигарет по разным оценкам может вырасти в цене до 36-38 грн.

"Лидером подорожания является пачка сигарет с фильтром медиум-класса, которая прибавила в цене на 20%, или на 5,2 грн, и стоит в среднем по стране 31, 5 грн. На 17% подорожала пачка сигарет с фильтром отечественных марок и пачка сигарет без фильтра, соответственно на 4 грн и 3,3 грн, и среднестатистическая цена которых составляет 27,5 грн и 23,6 грн. Пачка сигарет с фильтром премиум-класса выросла в цене на 16%, или на 5,2 грн, и стоимость ее составляет 37,3 грн ", - пояснил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Лидером подорожания является пачка сигарет с фильтром медиум-класса, которая прибавила в цене на 20%, или на 5,2 грн", - поясняет эксперт

К концу года сигареты отечественного производителя с фильтром будут стоит около 27-28 грн. Найти сигареты дешевле будет сложно. И уже сейчас, согласно данным "Укртютюна", объем потребления сократился на 23%. Многие украинцы в результате роста цен вынуждены либо курить меньше, либо вовсе бросать вредную привычку. Согласно оценкам Кабмина, если в следующем году украинцам продадут 68 млрд штук, то в 2024-м - 40 млрд. Но при этом поступления в бюджет будут только расти.

Через пять лет одна пачка будет стоить около 100-102 грн. Так, в 2024-м минимальный акциз на 1000 сигарет составит 90 евро. То есть в структуре стоимости одной пачки 1,8 евро будет занимать акциз. А это 57,8 грн на данный момент. Если гривня будет девальвировать по отношению к евро на 5% ежегодно, в 2024-м составляющая акциза составит около 81 грн. Помимо акциза, также в структуре стоимости пачки стоимость производства, зарплаты, прибыль компании и т.д.

Заядлым курильщикам придется отдавать на вредную привычку около 1,5-2 тыс. грн в месяц. Если правительство доработает свое предложение и все-таки утвердит в Раде предложение повышать акцизы в том числе с учетом инфляции, стоимость в 100 грн за пачку можно будет достичь уже в 2022 году.

"Уже идет подорожание, и табачники каждый месяц повышают на определенный процент цену", - заявил руководитель Украинского центра контроля над табаком Андрей Скипальский.

Дешевых сигарет может не остаться

В Украине могут ввести дополнительный "налог" на дешевые сигареты. Так, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина зарегистрирована законопроект (№9188-1), после принятия которого в Украине дешевые табачные изделия могут исчезнуть с прилавков магазинов.

Если максимальная цена сигарет будет меньше 135% акциза, то заплатить придется на 25% больше. К примеру, если акциз на определенное количество сигарет составляет 1000 денежных единиц, при этом их максимальная заявленная стоимость меньше 1350 единиц, то акциз увеличат с 1000 до 1250 денежных единиц. Проще говоря, за дешевые сигареты придется платить больше налогов, что отобразится на конечной цене.

Такое решение принимают для того, чтобы сократить количество курильщиков в стране. "Вышеизложенный фискальный механизм полностью соответствует требованиям Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, ратифицированной Верховной Радой Украины 15 марта 2006 года (Закон Украины от 15.03.2016 №3534-IV), в части применения налоговых мер по сокращению спроса на табак с целью защиты нынешнего и будущих поколений от разрушительных последствий для здоровья людей", - говорится в пояснительной записке.

Помимо этого, некоторые производители специально занижают цены, продают сигареты низкого качества, в результате чего бюджет теряет налоговые поступления. Уже через несколько лет, после вступления в силу новых акцизных ставок, курение в Украине может стать вредной привычкой "для богатых".