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В Украине взлетят цены на паспорта: новые суммы

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С 1 июля в Украине возрастет стоимость оформления ID-карты и загранпаспорта.

Изменится также и стоимость бланков упомянутых документов. Об этом сообщили на официальном сайте паспортного центра "Документ".

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Суммы административного сбора будут составлять:

  • при оформлении ID-карты до 20 рабочих дней – 345 грн: 126 грн. стоимость административных услуги и 219 грн стоимость бланка (ранее 279 грн).

  • при оформлении ID-карты до 10 рабочих дня – 471 грн: 252 грн. стоимость административных услуги и 219 грн стоимость бланка (ранее 366 грн).

  • при оформлении заграничного паспорта до 20 рабочих дней – 682 грн: 352 грн. стоимость административных услуги и 330 грн. стоимость бланка (ранее 557,32 грн).

  • при оформлении загранпаспорта до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней в случае наличия оснований – 1034 грн: 704 грн. стоимость административных услуги и 330 грн. стоимость бланка (ранее 810,32 грн).

ID-карта

ID-карта

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы с ID-картами столкнулись с проблемами. Им отказывают в банках, при приеме на работу и в налоговых.

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