В Украине вырастет цена на газ: "Нафтогаз" разослал новые договора

НАК "Нафтогаз Украины" разослал контрагентам новые договора на поставку газа по спецобязательствам для нужд бытовых потребителей и религиозных организаций.

Как сообщает сайт компании, соответствующие меры предприняты после публикации в газете "Урядовый курьер" правительственного постановления №867 от 19 октября 2018 года. Документом утверждено новое положение о возложении на НАК специальных обязательств по поставке газа (ПСО).

В частности, разосланы дополнительные соглашения о поставках природного газа теплоснабжающим предприятиям и договоры купли-продажи природного газа поставщикам природного газа со специальными обязанностями для нужд бытовых потребителей и религиозных организаций.

В сообщении отмечается, что для получения номинаций на ноябрь теплоснабжающим предприятиям необходимо оперативно подписать договора со своей стороны и передать их НАК. Чтобы ускорить процесс, рекомендовано доставлять подписанные документы лично или курьером по адресу Киев, бул. Т.Шевченко, 23 к.к.304, 307.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, с 1 ноября в Украине дорожает газ с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. По такому тарифу голубое топливо будут покупать население и предприятия-поставщики коммунальных услуг. Президент Украины Петр Порошенко развенчал обещания политиков о "дешевом" газе для населения.