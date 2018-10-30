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В Украине вырастет цена на газ: "Нафтогаз" разослал новые договора

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НАК "Нафтогаз Украины" разослал контрагентам новые договора на поставку газа по спецобязательствам для нужд бытовых потребителей и религиозных организаций.

Как сообщает сайт компании, соответствующие меры предприняты после публикации в газете "Урядовый курьер" правительственного постановления №867 от 19 октября 2018 года. Документом утверждено новое положение о возложении на НАК специальных обязательств по поставке газа (ПСО).

В частности, разосланы дополнительные соглашения о поставках природного газа теплоснабжающим предприятиям и договоры купли-продажи природного газа поставщикам природного газа со специальными обязанностями для нужд бытовых потребителей и религиозных организаций.

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В сообщении отмечается, что для получения номинаций на ноябрь теплоснабжающим предприятиям необходимо оперативно подписать договора со своей стороны и передать их НАК. Чтобы ускорить процесс, рекомендовано доставлять подписанные документы лично или курьером по адресу Киев, бул. Т.Шевченко, 23 к.к.304, 307.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, с 1 ноября в Украине дорожает газ с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. По такому тарифу голубое топливо будут покупать население и предприятия-поставщики коммунальных услуг. Президент Украины Петр Порошенко развенчал обещания политиков о "дешевом" газе для населения.

Читайте все новости по теме "Рынок газа" на OBOZREVATEL.

Тема
Рынок газа
Место
Украина
Объекты
газНафтогаз УкраиныНАК "Нафтогаз"
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Слава Усраине! За це стояв Майдан! Потерпите немного, рагули. Скоро Рашка развалится и вы запануете. Осталось совсем чуть-чуть.
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