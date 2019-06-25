В Украине вводят новую купюру в 1000 гривен: как она будет выглядеть

Национальный банк Украины с 25 октября 2019 года ведет в оборот купюру нового номинала — 1000 гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ. Причиной такого решения Нацбанк назвал потребность украинцев.

"Учитывая рост уровня доходов и цен, украинцы уже фактически не используют монеты мелких номиналов, зато появилась потребность в банкноте высшего номинала, чем 500 гривен", — сказано в сообщении.

Отмечается, что последний раз регулятор вводил в оборот новый номинал 13 лет назад — в 2006 году. Это была банкнота номиналом 500 гривен. Тогда среднемесячная заработная плата составляла около 1000 гривен и разменивалась двумя банкнотами высокого номинала.

В НБУ рассказали, что на лицевой стороне новой банкноты в 1000 гривен изображен портрет Владимира Вернадского. На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

"Он избран за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоиспытателя, основателя целого ряда новых отраслей науки - геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году", - сообщил глава НБУ Яков Смолий.

По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов, что поможет населению легко определять номинал. Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет - голубой.

Банкнота имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты:

"оконная" защитная лента - частично введена в толщу бумаги полимерная лента, имеет соответствующий цвет (пурпурный) и ярко выраженный комбинированный оптико-сменный эффект. Лента содержит цифровое изображение номинала банкноты и трезубца - малого государственного герба Украины. При изменении угла наклона банкноты наблюдается кинематический эффект - меняется направление движения фонового изображения ленты;

оптически измененный элемент SPARK, что имеет кинематический эффект. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются постепенные переходы цветов (от золотистого цвета до нефритового).

Помимо того, НБУ с 1 октября 2019 года выведет из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. Помимо этого, НБУ будет постепенно выводить из оборота монету номиналом 25 коп, однако пока она останется платежным средством.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 июля 2018 Национальный банк Украины ввел заокругления стоимости при наличных расчетах.

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