В Украине вводят абонплату на отопление и воду: платить будем круглый год

В Украине в ближайшее время может появиться абонплата на воду, тепло и газ. Действующие тарифы могут разделить на несколько составляющих, одну из которых придется платить независимо от того, используете коммунальную услугу или нет. Соответствующие нововведения предусмотрены принятыми законами "О жилищно-коммунальных услугах" и "О рынке газа".

OBOZREVATEL разобрался, когда и за что украинцам придется платить абонплату.

Абонплату на газ уже утвердили, очередь за отоплением и водой

Национальная комиссия по энергетике и коммунальным тарифам (НКРЭКУ) еще в прошлом году приняла решение ввести в Украине абонплату на газ. Необходимость такого решения не обсуждается – согласно уже принятому закону абонентскую плату обязаны ввести. Более того, она предусмотрена и в меморандуме с МВФ.

Задача комиссии – определить методику. Первый вариант – считать абонплату на максимальную пропускную способность счетчика – вызвала негодование как среди экспертов, так и среди простых потребителей. Дело в том, что большинство семей используют газ только для готовки и если для них посчитать по максимальной пропускной способности, то используя в среднем 1,2 кубометра газа пришлось бы платить абонплату как за 2,5 куба.

После методику пересчитали, а само решение отсрочили. Так, согласно последнему варианту, для всех украинцев, которые пользуются только газовой плитой, установят абонплату на 1,2 кубометра газа. Для примера OBOZREVATEL посчитал, какую абонплату пришлось бы платить со счетчикам G1,6 по старой и новой методиках. Так, в столице абонплата на 2,5 куба газа (старая методика) составит 29,3 грн, а по новой методике с таким же счетчиком придется платить 11,48 грн/мес.

Украинцы и сейчас платят за возможность в любой момент пользоваться газом. То, что называют абонплатой, входит в основной тариф. Если абонплату отделят от стоимости самого газа, то в первую очередь выиграют от такого решения украинцы с газовым отоплением. Для примера, сжигая 100 кубов, по действующим правилам нужно заплатить около 690 грн, а с абонплатой (счетчик G4) такой же объем голубого топлива обойдется примерно в 639 грн.

Таким образом, после введения абонплаты, независимо от того, тратите газ или нет, ежемесячно придется платить фиксированную сумму – от 12 до более 100 грн. Тариф на сам газ при этом снизят на 13-15%.

В то же время абонплата на воду – новшество для Украины. Как рассказал OBOZREVATEL эксперт в сфере ЖКУ Святослав Павлюк, абонплата на качество предоставляемых услуг не повлияет, а вот тариф при этом изменится. Согласно принятому закону, собранные деньги будут тратить на распределение коммунальной услуги, обслуживание приборов и т.д. Сумма абонплаты может составить около 10-30 грн в месяц. Как и с газом, платить ее придется даже тем, кто совсем не пользуется водой.

Платить за отопление придется круглый год

Абонплату на отопление в Украине должны были ввести еще в прошлом году. Во всяком случае, такое обязательство на себя взяли украинские чиновники, подписав меморандум с МВФ. Уже сейчас по решению местной власти в отдельных городах тарифы на тепло разделены на две составляющие. Первая – стоимость Гкал энергии. Вторая – стоимость содержания инфраструктуры (абонплату). Второй платеж – около 100 грн – приходит круглый год. Вскоре такую практику могут ввести по всей Украине.

В таком случае за отопление придется платить даже летом. Но зимой за счет разделения тарифа суммы в платежках могут быть ниже. Для примера, предприятию нужно собрать 1000 грн на обслуживание сетей. Если взимать платежи только в отопительный сезон (7 месяцев), то зимой придется отдавать по 142,8 грн. Если разбить платежи на круглый год, то ежемесячно придется отдавать 83,3 грн. В таком случае зимой стоимость отопления может уменьшиться примерно на 40 грн.

Граничный размер абонентской платы, согласно закону, должно определить правительство. В то же время абонплату на газ должны утвердить в НКРЭКУ. К слову, на прошлой неделе в Украине утвердили новый состав комиссии. Работать они будут до 2024 года. Одно из заданий членов регулятора – закончить те реформы, которые начал прошлый состав. И абонентская плата в Украине на коммунальные услуги – дело времени.