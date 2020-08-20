МоваЯзык

Топ-темы:

В Украине все банки закроются на три дня

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
1,4 т.
В Украине все банки закроются на три дня

В Украине все банки закроют на три дня. "Знай"

На этих выходных, 22-24 августа, украинские банки будут закрыты в связи с празднованием Дня Независимости Украины.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В этот период, с 22 по 24 августа, в стране будут длинные выходные, поскольку праздник Дня Независимости приходится на понедельник.

График работы банков на 2020 год

График работы банков на 2020 год Сайт НБУ

НБУ утвердил календарь выходных дней, согласно которому в августе все банки будут закрыты на выходные с субботы по понедельник включительно.

Банковские выходные, утвержденные Нацбанком, совпадает с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине.

В 2020 году дополнительно к выходным дням в субботу и воскресенье добавится еще ряд выходных дней. Это связано с переносом праздничных дней, приходящихся на выходные, на следующий рабочий день.

Дополнительный выходной, кроме 24 августа, будет еще в такие будние дни – 14 октября и 25 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины Независимости Украины 24 августа 2020 года.

Позже Кабмин утвердил план проведения праздничных мероприятий.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

УкраинаДень Независимостибанк
Поделиться в Facebook
  2. Экономика