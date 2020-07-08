В Украине увеличились сборы НДС в бюджет

В июне 2020 года поступления НДС в бюджет Украины выросли на 3,9 млрд грн, или в 1,9 раза по сравнению с июнем прошлого года.

Об этом сообщили на сайте Государственной налоговой службы Украины. Там добавили, что налоговая эффективность по уплате НДС выросла с 2,7% в апреле этого года до 3,1% – в мае и почти до 3,5% – в июне.

"Для сравнения за аналогичный период прошлого года – 2,5%. При уменьшении объемов поставок в июне на 19,5% (с 722,6 млрд грн до 581,4 млрд грн), уплачено на 10,8% (20,2 млрд грн против 18,2 млрд грн) больше аналогичного периода прошлого года", – сообщили в ГНС.

График уплаты НДС В Украине Государственная налоговая служба

В налоговой отметили, что налогоплательщики вовремя получают возмещение НДС.

"За I полугодие налогоплательщикам возмещено 75,1 млрд грн НДС при заявленных к возмещению 63,5 млрд грн. В частности, в мае возмещено 12 млрд грн, в июне 11,6 млрд при заявленных 10,8 млрд грн в апреле и мае и 9,3 млрд грн в июне. Соответственно обеспечено сокращение задолженности, возникшей в 2019 году", – сообщили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ряд "Слуг народа" зарегистрировали законопроект №3131, который введет минимальный налог на землю, который будет зависеть от ее оценочной стоимости. Платить придется даже тем, кто сейчас освобожден от налога.