В Украине увеличат минимальную зарплату: кого коснется прежде всего

В Украине с 1 января 2019 года минимальную зарплату увеличат до 4 173 грн, что прямо затронет 24% официально трудоустроенных граждан.

Такие данные представил на своей странице в Facebook управляющий частным инвестиционным фондом Владимир Компаниец. По его информации, в стране 10% официально трудоустроенных граждан начисляют зарплату больше, чем 16 184 грн. При этом 7,4% в октябре была начислена минималка.

Компаниец также подчеркнул, что отныне кто угодно может легко проверить, сколько официально зарабатывает по сравнению с другими украинцами. При этом нужно знать лишь размер начисленной зарплаты в октябре 2018 года.

"Если сумму начисленной зарплаты вы не знаете, то берете сумму официальной зарплаты, полученную вами на руки в октябре, и умножаете ее на 1,2422. Так вы узнаете сумму, которую вам насчитывал работодатель к вычету налога на доходы и военного сбора. Затем смотрите, в каком вы диапазоне, нижняя граница этого диапазона покажет, у скольких процентов украинцев зарплата меньше, чем у вас", — пояснил аналитик.

Он также добавил, что в таблице четко видно "эффект зарплат в конверте" - чем меньше у людей зарплата, тем меньше у них произошел прирост официальной зарплаты за последние полгода.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине меньше 4 тыс. грн зарабатывает каждый пятый украинец. Соответственно, после того, как минималка с января 2019-го увеличится с 3723 до 4173 грн, каждый пятый официально работающий получит прибавку от 173 до 450 грн (зависимо от уровня заработной платы).