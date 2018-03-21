В Украине размер субсидий сократился на 36%: кто заплатит больше

В феврале 2018-го средний размер субсидии в Украине составил всего лишь 1005,2 грн. По сравнению с прошлым годом сумма "скидки" сократилась на 36%. Кроме того, в 2,2 раза уменьшилось количество украинцев, которые обратились за субсидией в первые два месяца года.

Об этом говорится в опубликованных данных Государственной службы статистики. По состоянию на февраль коммунальные скидки получали более 6,4 млн семей, это 43% от общего числа домохозяйств. На снижение размера субсидии повлияли погодные условия и рост доходов семей.

Так, в феврале 2017-го украинцы получали субсидии на основе доходов еще за позапрошлый год. В то же время субсидия, которую украинцы получают в феврале этого года, посчитана с учетом доходов за 2017-й. В прошлом году в Украине в два раза выросла минимальная зарплата, кроме того, значительно вырос и средний заработок.

После грядущего перерасчета субсидий, которые украинцы будут получать в мае, размер "скидок" снова значительно сократится. Некоторые субсидианты вовсе останутся без помощи от государства, так как их доход позволит оплачивать коммуналку и без субсидии.

Размер "коммунальной скидки" в первую очередь зависит от дохода семьи. Причем, чем выше доход, тем больше процент т.н. "обязательного платежа". Так, при расчете "скидки" средний доход на одного члена семьи делят на два прожиточных минимума, а полученную сумму умножают на 15%. То, что получилось, – процент, который семья может отдавать за коммуналку. И с ростом дохода будет увеличиваться и процент.

Ранее "Обозреватель" писал о том, у кого могут забрать субсидию в Украине через несколько недель.