В Украине стабилизировались цены на продукты – НБУ

Ажиотажный спрос на продукты, который начался после введения карантина, закончился, цены на некоторые категории продуктов вернулись к нормальному уровню.

Об этом в видеообращении заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Всплеск цен, который мы отмечали после введения карантина на отдельные группы товаров, такие как мясо, крупы, средства медицинской защиты, был связан с ажиотажным спросом и временным сокращением предложения. В апреле цены пришли к своему нормальному уровню", – подчеркнула Рожкова, добавив, что уровень инфляции в Украине остается достаточно низким, несмотря на ажиотажный рост цен.

Как сообщал OBOZREVATEL, медицинские маски, которые в самом начале эпидемии коронавируса были дефицитом в Украине, не только массово появились на рынке, но еще и в ближайшие дни существенно подешевеют.

Территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) в Киевской области открыло дело против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!