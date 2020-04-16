Главная Новости
16 апреля • обновлено в 14:52
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

В Украине стабилизировались цены на продукты – НБУ

409
Читать материал на украинском

Ажиотажный спрос на продукты, который начался после введения карантина, закончился, цены на некоторые категории продуктов вернулись к нормальному уровню.

Об этом в видеообращении заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

В Украине стабилизировались цены на продукты – НБУ

"Всплеск цен, который мы отмечали после введения карантина на отдельные группы товаров, такие как мясо, крупы, средства медицинской защиты, был связан с ажиотажным спросом и временным сокращением предложения. В апреле цены пришли к своему нормальному уровню", – подчеркнула Рожкова, добавив, что уровень инфляции в Украине остается достаточно низким, несмотря на ажиотажный рост цен.

Как сообщал OBOZREVATEL, медицинские маски, которые в самом начале эпидемии коронавируса были дефицитом в Украине, не только массово появились на рынке, но еще и в ближайшие дни существенно подешевеют.

Территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) в Киевской области открыло дело против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Цены на продукты" на OBOZREVATEL.

Тема
Цены на продукты
Персона
Екатерина Рожкова
Место
Украина
Тег
Национальный банк Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
35
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4161.

    Вылечились: 186. Умерли: 116.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 130 тысяч.

  • Аптеки заполонили экспресс-тесты на COVID-19, но это – деньги на ветер

  • Откуда взялся коронавирус: в США узнали о нулевом пациенте из Китая

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги